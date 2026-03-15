Da giorni si susseguono rumor e indiscrezioni su una presunta crisi tra Cristiano Lo Zuppone e Asmaa Fares, ex coppia del Trono Over di Uomini e Donne. A lanciare la notizia era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui social aveva raccontato di una possibile separazione.
Molti fan avevano notato segnali apparentemente preoccupanti: foto rimosse dai profili Instagram, scatti di coppia eliminati e assenza di apparizioni pubbliche insieme. Tutti elementi che avevano fatto ipotizzare una rottura tra i due, genitori del piccolo Luay, di soli 8 mesi, e del primo figlio di lei, Fares.
Cristiano Lo Zuppone rompe il silenzio
In risposta alle voci, Cristiano Lo Zuppone ha deciso di chiarire la situazione con una Instagram Story. L’ex cavaliere ha spiegato che il loro distacco dai social non è un segnale di crisi, ma semplicemente una scelta di vita: “A volte il silenzio sui social non è distanza, non è un segnale di rottura, ma vita vera che accade”.
Ha aggiunto che è impegnato in un nuovo progetto lavorativo che richiede il massimo delle sue energie, mentre Asmaa Fares sta affrontando il Ramadan scegliendo di allontanarsi temporaneamente dai social per concentrarsi sulle cose più importanti per lei.
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La vita reale al centro: la famiglia prima dei social
Secondo quanto dichiarato dai diretti interessati, la priorità della coppia è la loro famiglia. Il piccolo Luay è al centro della loro quotidianità, e la gestione della vita familiare riduce inevitabilmente il tempo dedicato ai social: “Piccolo Lulo, monello di 8 mesi, ha preso il controllo della casa e di ogni minuto libero… per questo la nostra vita online è meno visibile”.
In sostanza, nessuna crisi tra Cristiano Lo Zuppone e Asmaa Fares, ma una famiglia che ha scelto di vivere i propri momenti lontano dalle luci dei social.