Negli ultimi giorni, i fan di Uomini e Donne Trono Over erano in apprensione per la possibile crisi tra Cristiano Lo Zuppone e Asmaa Fares. Tutto era iniziato con le indiscrezioni della nota esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva ipotizzato una separazione della coppia. I follower avevano notato segnali apparentemente preoccupanti: foto rimosse dai profili Instagram, scatti di coppia eliminati e l’assenza di apparizioni pubbliche insieme.

Ma la realtà è ben diversa. Cristiano Lo Zuppone ha rotto il silenzio spiegando che il loro allontanamento dai social non è un segnale di rottura, ma una scelta consapevole per vivere la vita reale e dedicarsi alla famiglia