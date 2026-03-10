Sarebbe in corso una crisi tra un’amatissima coppia nata a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. A rivelarlo è stata la nota esperta di gossip Deianira Marzano: “Asmaa e Cristiano si sono lasciati. Speriamo si possano ritrovare”, ha scritto.

I primi problemi e la rottura

Nonostante l’affiatamento iniziale, la relazione non fu priva di tensioni. Durante l’estate e fino a ottobre 2024 emersero problemi legati alla gelosia e a differenze caratteriali.

Asmaa Fares annunciò la rottura sui social, spiegando di aver scelto di chiudere la relazione per trovare serenità. Cristiano Lo Zupone, dal canto suo, reagì tra silenzi e alcune dichiarazioni pubbliche. Dopo qualche mese di distanza e polemiche, all’inizio del 2025 la coppia si riavvicinò, smentendo voci di tradimenti e riprovando a stare insieme.

Il 2025 tra gioie e grandi emozioni

Il 2025 fu un anno ricco di emozioni per la coppia. A marzo decisero di tornare nello studio di Uomini e Donne per annunciare la gravidanza di Asmaa Fares e condividere la scoperta del sesso del bambino. In quell'occasione, Cristiano Lo Zupone la sorprese con una proposta di matrimonio in diretta, prontamente accettata dalla compagna.

Nei mesi successivi, Asmaa affrontò alcune difficoltà legate alla gravidanza, ma la gioia dell’attesa superava le preoccupazioni.

La nascita di Luay e la nuova vita da genitori

L’11 luglio 2025 nacque il loro primo figlio insieme, un maschietto di nome Luay, simbolo di forza e perseveranza per la coppia. La nascita del bambino rappresentò un momento di intensa felicità, pur segnando per Cristiano Lo Zupone la prima esperienza da padre, mentre Asmaa Fares già aveva un figlio da una relazione precedente.

Nonostante il periodo felice e i progetti condivisi, oggi la coppia starebbe attraversando una nuova fase di difficoltà.