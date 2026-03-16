La scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, continua a far discutere fan e protagonisti del programma. La tronista ha deciso di lasciare lo studio insieme ad Alessio Rubeca, ma la decisione ha sollevato numerosi commenti sui social e tra gli ex volti del programma.

A intervenire nelle ultime ore ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni è stato anche Giulio Raselli, ex tronista della trasmissione, che ha espresso la sua opinione sulla situazione e in particolare sul percorso del corteggiatore non scelto, Matteo Stratoti.

Giulio Raselli racconta come ha conosciuto Matteo Stratoti

Durante un intervento a Benvenuti in Tv, all’interno della rubrica condotta da Lorenzo Pugnaloni, Giulio Raselli ha rivelato di conoscere Matteo Stratoti già da diversi anni.

L’ex tronista ha spiegato che il loro primo incontro risale al 2019, quando entrambi parteciparono ai provini per entrare nel programma. Secondo Raselli, il corteggiatore si è sempre dimostrato una persona autentica e sincera.

“Ci siamo conosciuti nel 2019, lui era già sceso all’epoca come corteggiatore. Ho fatto il mio primo provino insieme a lui. È un bravo ragazzo, non è il mio migliore amico ma è una persona vera”.

La delusione dopo la scelta di Sara Gaudenzi

Nel corso dell’intervista, Giulio Raselli ha commentato anche il momento della scelta finale di Sara Gaudenzi, rivelando che Matteo Stratoti avrebbe vissuto con grande amarezza l’epilogo del suo percorso nel programma. Argomenti uomini e donne

Secondo quanto raccontato dall’ex tronista, il corteggiatore si sarebbe sentito molto deluso per non essere stato scelto.

“Ci è rimasto malissimo e si è sentito preso in giro nel non essere stato la scelta”.

I dubbi sull’intesa tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca

Durante l’intervista, Giulio Raselli è stato interrogato anche su un tema che sta alimentando diverse polemiche online: la possibilità che tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca ci fosse già una certa complicità prima della scelta ufficiale.

Alla domanda diretta, l’ex tronista ha risposto in modo netto: “Assolutamente sì”.