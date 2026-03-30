GF Vip, Adriana Volpe e Ibiza Altea ai ferri corti: ecco cosa è successo nella Casa

Tutto inizia con un momento apparentemente leggero: nella Casa arriva una cesta di tisane personalizzate, accompagnata da bigliettini che i concorrenti devono assegnarsi. Ibiza Altea sceglie di dare ad Adriana Volpe la “Tisana del buonumore per chi sarà eliminato”, scatenando un confronto che si trasforma rapidamente in una lite davanti agli altri inquilini.

Ibiza offesa dal voto di Adriana

Ibiza Altea non nasconde la sua delusione per il voto ricevuto in Nomination. Proprio da chi considerava più vicina, Adriana Volpe, non se lo sarebbe mai aspettato. Un gesto vissuto come una vera pugnalata: “Non vedo più in lei un'anima buona”, confessa Ibiza.

Adriana Volpe ribatte criticando il comportamento di Ibiza in puntata, soprattutto per le parole rivolte a Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia: “Da donna a donna non mi è piaciuto”, spiega, giustificando così il suo voto.

Scontri e accuse

La tensione cresce quando Ibiza Altea passa all’attacco: secondo lei, Adriana avrebbe votato solo per “fare branco”, scegliendo il bersaglio più debole per unirsi alle altre donne della Casa. “Gioisci quando agli altri va male”, aggiunge, esprimendo un giudizio molto duro sul carattere della collega.

Intervengono gli altri inquilini

A cercare di calmare gli animi interviene Blu Barbara Prezia, invitando Ibiza a riflettere: se Adriana l'ha nominata, forse c'è un motivo. Anche Marco Berry, presente durante la discussione, prova a mediare e suggerisce ad Adriana di chiarire subito le motivazioni del voto.

Adriana Volpe spiega di essere rimasta colpita da alcune dichiarazioni di Ibiza su Blu Barbara, ritenute offensive: “È stato bruttissimo sentirla parlare così di un’altra donna”. Argomenti grande fratello

adriana volpe

Ibiza Altea insiste sul fatto che avrebbe potuto nominare Antonella Elia o Paola Caruso, considerata una scelta più naturale rispetto al rapporto instaurato con Adriana fin dai primi giorni. Adriana precisa di aver voluto dare a Paola una possibilità in più nel gioco, anche per motivi personali.

Antonella Elia prende le parti di Adriana, criticando Ibiza per i termini eccessivi usati nei confronti di Lucia e Blu Barbara. Adriana sottolinea che certi temi sono delicati e vanno trattati con maggiore attenzione.

Ibiza Altea, ancora ferita, ribadisce di aspettarsi comprensione da chi la conosce meglio, mentre Adriana chiude con una riflessione sul gioco: “È un gioco, chi ha ironia non se la prende”.

Consigli e conforto per Ibiza

Dopo lo scontro, Ibiza Altea si isola in giardino per smaltire la tensione. A raggiungerla è Francesca Manzini, che ascolta le sue emozioni e le offre consigli: riflettere prima di parlare ed esprimere le emozioni senza trattenerle troppo, per evitare esplosioni come quella appena vissuta.

Alla conversazione si uniscono anche Raimondo Todaro e Raul Dumitras. Raimondo prova a giustificare Adriana, sottolineando che probabilmente non aveva molte alternative e che non si è trattato di cattiveria, ma di una scelta del momento. Raul invece evidenzia che, indipendentemente dalle Nomination, Adriana avrebbe potuto chiarire subito le sue motivazioni con Ibiza.