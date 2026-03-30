GF Vip, anticipazioni puntata 30 marzo: complicità tra Francesca e Raimondo, sorprese e un nuovo eliminato

Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento di Grande Fratello Vip, il celebre reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. In studio con lei, come sempre, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Scontri e tensioni nella Casa

Nella Casa le tensioni tra le concorrenti continuano senza sosta. È scontro aperto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, e nessun chiarimento sembra poter riportare la pace.

Inoltre, Ibiza Altea finisce sotto accusa per alcuni commenti ritenuti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia, profondamente ferita dalle parole ricevute. Antonella Elia, dal canto suo, non perdona e la situazione resta incandescente.

Nuove complicità tra i concorrenti

Intanto cresce la complicità tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Ma si tratta solo di amicizia o c’è il seme di un’attrazione pronta a sbocciare? Galeotto potrebbe essere stato il ballo tra i due. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

adriana volpe

alessandra mussolini

Sorprese per le mamme della Casa

Due mamme della Casa riceveranno emozionanti sorprese: Adriana Volpe potrà abbracciare la sua piccola Giselle, mentre Alessandra Mussolini avrà l’opportunità di rivedere i suoi tre figli. Momenti di grande emozione per entrambe.

Nomination e colpi di scena

La puntata di stasera prevede una nuova eliminazione (clicca QUI per il risultato dei sondaggi) e incredibili colpi di scena. Chi tra gli 8 concorrenti in nomination lascerà la Casa? E chi dovrà affrontare l’isolamento?