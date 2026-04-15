Nicolò Brigante comunica il suo ritiro dal GF Vip ai coinquilini: la regia interviene e scatta la censura (Video)

La Casa del Grande Fratello Vip torna a infiammarsi tra tensioni, strategie e colpi di scena. Dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, avvenuta durante la puntata andata in onda martedì 14 aprile, anche Nicolò Brigante avrebbe manifestato la volontà di lasciare il reality, scuotendo gli equilibri del gruppo e sorprendendo i fan del programma.

Eliminata Blu Barbara Prezia al televoto

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha regalato forti emozioni e una netta spaccatura tra i concorrenti. Al televoto erano finite Blu Barbara Prezia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo.

A decretare il risultato è stato il pubblico da casa, che ha scelto di eliminare Blu Barbara Prezia. Un verdetto che ha avuto conseguenze immediate sugli equilibri della Casa e sul morale di diversi gieffini.

Le promesse di Nicolò Brigante prima della puntata

Già nei giorni precedenti alla diretta, Nicolò Brigante aveva confidato ad alcuni coinquilini un pensiero drastico: in caso di eliminazione di Blu Barbara Prezia, avrebbe potuto abbandonare il gioco.

Durante un momento di confronto con la concorrente, l’ex tronista avrebbe dichiarato: “Se esci tu, allora esco anche io”.

Parole che avevano spiazzato la stessa Blu Barbara Prezia, la quale aveva provato a stemperare la tensione invitandolo a non prendere decisioni affrettate.

Notte di tensione nella Casa: Nicolò vuole andarsene

Dopo la puntata, l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip si è fatta sempre più pesante. Nicolò Brigante è apparso profondamente scosso dall’uscita dell’amica e si è confrontato con diversi concorrenti, tra cui Raul Dumitras, Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Argomenti grande fratello

Nel corso della notte, il gieffino avrebbe confidato anche ad Antonella Elia la sua decisione: “Ho detto in confessionale che domani me ne vado. Non ce la faccio più”.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Nicolò Brigante avrebbe già preparato le valigie, segnale di una scelta apparentemente già presa. Anche Renato Biancardi sarebbe stato informato della sua intenzione di lasciare il programma.

Cosa succede oggi al Grande Fratello Vip

Questa mattina la situazione non sembrerebbe essere cambiata. Nicolò ha infatti comunicato ai coinquilini di essere pronto ad abbandonare definitivamente la Casa. E proprio mentre lo faceva la regia ha silenziato l'audio del suo microfono.

Resta ora da capire se la produzione del Grande Fratello Vip riuscirà a fargli cambiare idea oppure se il concorrente confermerà la sua decisione nelle prossime ore.

Secondo ritiro di questa edizione?

Se l’addio di Nicolò Brigante dovesse concretizzarsi, si tratterebbe del secondo ritiro di questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo quello già avvenuto di GionnyScandal.