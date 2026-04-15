Ascolti TV, Grande Fratello Vip in calo: spettatori e share in diminuzione

La prima serata di martedì 14 aprile 2026 ha offerto una sfida interessante tra fiction, talk e intrattenimento. A dominare la classifica degli ascolti è stato ancora una volta Il Commissario Montalbano, mentre il Grande Fratello Vip registra un nuovo calo rispetto alle puntate precedenti.

I dati principali della prima serata

Su Rai1, la fiction Il Commissario Montalbano ha conquistato 2.811.000 spettatori, pari al 15,9% di share, confermandosi uno dei titoli più solidi della serata.

Su Canale 5, la nona puntata del Grande Fratello Vip (clicca QUI per il resoconto) ha raccolto 1.809.000 spettatori con uno share del 15,1%, in calo rispetto alle puntate precedenti (17,2% e 16,5%).

Gli altri programmi della serata

Su Rai2, Belve ha interessato 1.280.000 spettatori, pari all’8,6% di share.

Su Italia 1, Le Iene con lo speciale “La Cura” non ha ancora un dato completo disponibile nello share riportato.

Su Rai3, FarWest ha segnato 487.000 spettatori (3,2%). Argomenti grande fratello

Su Rete4, È Sempre Cartabianca ha totalizzato 546.000 spettatori (4,2%).

Talk e intrattenimento

Su La7, DiMartedì ha raggiunto 1.810.000 spettatori, pari all’11,1% di share, confermandosi tra i programmi di approfondimento più seguiti.

Su Tv8, Italia’s Got Talent ha ottenuto 441.000 spettatori (2,4%).

Sul Nove, Only Fun – Comico Show ha radunato 600.000 spettatori, pari al 3,5% di share.