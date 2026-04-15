GF Vip, Blu eliminata: Mussolini, Volpe, Elia e Ilardo al televoto per la prima finalista

La nona puntata del Grande Fratello Vip ha completamente rimescolato gli equilibri della Casa, tra eliminazioni, nuove alleanze e l’inizio ufficiale della corsa verso la finale.
Martedì 14 aprile, Ilary Blasi ha guidato una serata ricca di tensione, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, protagoniste di commenti pungenti su ogni dinamica della Casa.
Eliminata Blu Barbara Prezia: il verdetto del televoto
Il momento più atteso della serata è stato il risultato del televoto, che ha decretato l’eliminazione di Blu Barbara Prezia.
In nomination insieme a lei c’erano:
- Adriana Volpe
- Alessandra Mussolini
- Lucia Ilardo
Dopo una lunga suspense, Ilary Blasi ha salvato una concorrente alla volta, fino al duello finale tra Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia. Il pubblico ha scelto di salvare Lucia, segnando così l’uscita definitiva di Blu dalla Casa.
Nomination e tensioni: nasce la corsa alla prima finalista
La chiusura della puntata ha dato il via a una delle fasi più decisive del reality: la selezione della prima finalista.
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Tutto parte da Lucia Ilardo, finita sulla casella rossa, che ha avviato una catena di salvataggio coinvolgendo tutti i concorrenti. Le scelte hanno generato nuove tensioni e sorprese, soprattutto per Antonella Elia, rimasta esclusa dalle preferenze.
Le nomination, divise tra palesi e segrete, hanno ulteriormente spaccato il gruppo, accendendo scontri e strategie tra:
- Adriana Volpe
- Alessandra Mussolini
- Raimondo Todaro
Chi sarà la prima finalista? I nomi al televoto
Al termine della puntata, sono finiti al televoto per conquistare il primo posto in finale:
- Alessandra Mussolini
- Antonella Elia
- Adriana Volpe
- Lucia Ilardo
La prossima puntata del Grande Fratello VIP sarà decisiva per scoprire chi riuscirà a conquistare il titolo di prima finalista, in una sfida che si preannuncia già infuocata.