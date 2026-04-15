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GF Vip, Blu eliminata: Mussolini, Volpe, Elia e Ilardo al televoto per la prima finalista

GF Vip, Blu eliminata: Mussolini, Volpe, Elia e Ilardo al televoto per la prima finalista

La nona puntata del Grande Fratello VIP segna l’eliminazione di Blu Barbara Prezia e accende la corsa alla prima finalista tra tensioni, nomination e nuove alleanze

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La nona puntata del Grande Fratello Vip ha completamente rimescolato gli equilibri della Casa, tra eliminazioni, nuove alleanze e l’inizio ufficiale della corsa verso la finale.

Martedì 14 aprile, Ilary Blasi ha guidato una serata ricca di tensione, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, protagoniste di commenti pungenti su ogni dinamica della Casa.

Eliminata Blu Barbara Prezia: il verdetto del televoto

Il momento più atteso della serata è stato il risultato del televoto, che ha decretato l’eliminazione di Blu Barbara Prezia.

In nomination insieme a lei c’erano:

  • Adriana Volpe
  • Alessandra Mussolini
  • Lucia Ilardo

Dopo una lunga suspense, Ilary Blasi ha salvato una concorrente alla volta, fino al duello finale tra Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia. Il pubblico ha scelto di salvare Lucia, segnando così l’uscita definitiva di Blu dalla Casa.

Nomination e tensioni: nasce la corsa alla prima finalista

La chiusura della puntata ha dato il via a una delle fasi più decisive del reality: la selezione della prima finalista.

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Tutto parte da Lucia Ilardo, finita sulla casella rossa, che ha avviato una catena di salvataggio coinvolgendo tutti i concorrenti. Le scelte hanno generato nuove tensioni e sorprese, soprattutto per Antonella Elia, rimasta esclusa dalle preferenze.

Le nomination, divise tra palesi e segrete, hanno ulteriormente spaccato il gruppo, accendendo scontri e strategie tra:

  • Adriana Volpe
  • Alessandra Mussolini
  • Raimondo Todaro

Chi sarà la prima finalista? I nomi al televoto

Al termine della puntata, sono finiti al televoto per conquistare il primo posto in finale:

  • Alessandra Mussolini
  • Antonella Elia
  • Adriana Volpe
  • Lucia Ilardo

La prossima puntata del Grande Fratello VIP sarà decisiva per scoprire chi riuscirà a conquistare il titolo di prima finalista, in una sfida che si preannuncia già infuocata.

 

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