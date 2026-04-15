GF Vip, Blu eliminata: Mussolini, Volpe, Elia e Ilardo al televoto per la prima finalista

La nona puntata del Grande Fratello Vip ha completamente rimescolato gli equilibri della Casa, tra eliminazioni, nuove alleanze e l’inizio ufficiale della corsa verso la finale.

Martedì 14 aprile, Ilary Blasi ha guidato una serata ricca di tensione, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, protagoniste di commenti pungenti su ogni dinamica della Casa.

Eliminata Blu Barbara Prezia: il verdetto del televoto

Il momento più atteso della serata è stato il risultato del televoto, che ha decretato l’eliminazione di Blu Barbara Prezia.

In nomination insieme a lei c’erano:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo

Dopo una lunga suspense, Ilary Blasi ha salvato una concorrente alla volta, fino al duello finale tra Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia. Il pubblico ha scelto di salvare Lucia, segnando così l’uscita definitiva di Blu dalla Casa.

Nomination e tensioni: nasce la corsa alla prima finalista

La chiusura della puntata ha dato il via a una delle fasi più decisive del reality: la selezione della prima finalista. Argomenti grande fratello

ilary blasi

lucia ilardo

antonella elia

alessandra mussolini

adriana volpe

raimondo todaro

Tutto parte da Lucia Ilardo, finita sulla casella rossa, che ha avviato una catena di salvataggio coinvolgendo tutti i concorrenti. Le scelte hanno generato nuove tensioni e sorprese, soprattutto per Antonella Elia, rimasta esclusa dalle preferenze.

Le nomination, divise tra palesi e segrete, hanno ulteriormente spaccato il gruppo, accendendo scontri e strategie tra:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Chi sarà la prima finalista? I nomi al televoto

Al termine della puntata, sono finiti al televoto per conquistare il primo posto in finale:

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

La prossima puntata del Grande Fratello VIP sarà decisiva per scoprire chi riuscirà a conquistare il titolo di prima finalista, in una sfida che si preannuncia già infuocata.