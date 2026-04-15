GF Vip, crolla l'alleanza tra Mussolini, Elia e Volpe: vendetta e nomination incrociate

Il patto siglato tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia al Grande Fratello Vip è durato quanto un battito di ciglia, e forse era preventivabile.

A sorprendere, però, è stata la rapidità con cui tutto è crollato. Nemmeno il pubblico più esperto si aspettava un epilogo così immediato in un’edizione che continua a regalare colpi di scena e dinamiche imprevedibili.

Alessandra Mussolini protagonista assoluta della casa

Questa edizione del reality deve molto a Alessandra Mussolini, vera protagonista capace di influenzare equilibri e umori della casa.

È lei a catalizzare discussioni, creare alleanze e generare scontri, diventando il fulcro del gioco. Una concorrente strategica, che sa muoversi con abilità tra tensioni e dinamiche.

Dall’altra parte, però, si è trovata una rivale all’altezza: Antonella Elia, tra le concorrenti più forti e dirette nella storia dei reality. Senza filtri e sempre pronta a rispondere, ha alimentato lo scontro rendendo il clima ancora più incandescente.

Il momento della rottura: la scelta che cambia tutto

Il punto di rottura è arrivato durante una decisione cruciale: quando Ilary Blasi ha chiesto ad Alessandra Mussolini di salvare un concorrente dalla nomination diretta.

Contro ogni aspettativa, la scelta è ricaduta su Raul Dumitras, lasciando spiazzate sia Adriana Volpe che Antonella Elia, convinte che una di loro sarebbe stata salvata.

Una mossa che ha fatto crollare definitivamente il fragile equilibrio del trio. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

antonella elia

adriana volpe

Le reazioni: accuse e tensioni alle stelle

Immediata la reazione di Antonella Elia, che non ha trattenuto la rabbia: “Alessandra sei un bluff!”, ha sbottato, accusandola di incoerenza. Più riflessiva ma altrettanto delusa Adriana Volpe, che ha spiegato: “Ha sfruttato una mia debolezza, ho sbagliato a crederle”.

Entrambe hanno ammesso di essere cadute in una “trappola”, riconoscendo l’errore di aver dato fiducia a un’alleanza rivelatasi inconsistente.

Nomination incrociate e vendetta in diretta

La tensione si è trasformata rapidamente in strategia: durante le nomination, Adriana Volpe e Antonella Elia hanno deciso di votare Alessandra Mussolini.

Quest’ultima ha risposto nominando Raimondo Todaro, alimentando ulteriormente lo scontro.

Le motivazioni sono state durissime:

Adriana Volpe : “Sono caduta nella sua trappola, ho creduto alle sue parole”

: “Sono caduta nella sua trappola, ho creduto alle sue parole” Antonella Elia: “Mi ha preso per i fondelli, ho abboccato come una deficiente”

Nomination decisive: in palio la finale

Ora Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia e Lucia Ilardo sono tutte in nomination. Un televoto tutt’altro che banale: la più votata sarà infatti la prima finalista di questa edizione — un dettaglio che le concorrenti, però, non conoscono.