GF Vip, salta il doppio appuntamento settimanale: ecco quando torna in onda

Il palinsesto del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, subisce una modifica importante in questa settimana. Dopo la puntata in diretta di martedì 28 aprile, il programma non andrà in onda nel consueto doppio appuntamento settimanale.

Salta la puntata di venerdì primo maggio

La puntata prevista per venerdì primo maggio non sarà trasmessa. La decisione arriva per evitare la concorrenza con un evento televisivo molto seguito: la lunga diretta del Concerto del Primo Maggio, in onda su Rai 3.

Al suo posto, Canale 5 proporrà un film di grande successo “Il diavolo veste Prada” con Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt.

Quando torna il Grande Fratello Vip

Il reality tornerà regolarmente in prima serata nella settimana successiva. La nuova puntata è prevista per martedì 5 maggio. Nel frattempo, la diretta della casa continuerà senza interruzioni su Mediaset Infinity, permettendo al pubblico di seguire 24 ore su 24 le dinamiche tra i concorrenti.

Tensioni nella casa: rapporti sempre più accesi

Mentre il programma si avvicina alla fase finale, l’atmosfera nella casa si fa sempre più tesa. Argomenti grande fratello

ilary blasi

L’ingresso temporaneo di Valeria Marini ha acceso gli animi, in particolare con Antonella Elia, con cui sono scoppiate forti discussioni e scambi di accuse.

Francesca Manzini al centro delle dinamiche sentimentali

A movimentare ulteriormente il gioco è stata anche Francesca Manzini, protagonista di una rivelazione inattesa.

La concorrente ha ammesso di non essere single, dichiarando di avere una persona fuori dalla casa. Una confessione che ha colto di sorpresa Raimondo Todaro, inizialmente deluso dalla mancanza di sincerità.

Dopo momenti di tensione e confronto, tra i due è arrivato un chiarimento, accompagnato da emozioni forti e confidenze notturne.