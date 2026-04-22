Grande Fratello Vip, le anticipazioni dell'undicesima puntata

Andrà in onda questa sera, mercoledì 22 aprile, in prima serata su Canale 5, l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

Una puntata ricca di scontri, dinamiche sentimentali e nuove tensioni che promettono di cambiare ancora gli equilibri nella Casa.

Antonella Elia prima finalista: esplode il caos nella Casa

Uno dei momenti centrali della serata sarà la proclamazione di Antonella Elia come prima finalista del GF Vip 8. Una notizia che ha già acceso gli animi tra i concorrenti.

In particolare, Paola Caruso reagirà con forte rabbia, dando vita a un confronto acceso che culminerà in uno scontro diretto. La puntata prevede infatti un faccia a faccia definito “di fuoco” tra le due protagoniste.

Francesca Manzini sotto accusa: talento o eccesso di egocentrismo?

Spazio anche a Francesca Manzini, alle prese con una coreografia che ha diviso la Casa.

Da una parte c’è chi ne riconosce il talento e la creatività, dall’altra chi la accusa di eccessivo egocentrismo e di atteggiamenti sopra le righe. Le tensioni sono esplose dopo una notte particolarmente movimentata con Alessandra Mussolini, e stasera la concorrente avrà finalmente modo di replicare alle critiche.

Alessandra Mussolini tra amori, consigli e nuovi scontri

Grande protagonista della puntata sarà ancora una volta Alessandra Mussolini, coinvolta in dinamiche sentimentali sempre più complesse. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

La concorrente si è trasformata in una sorta di “Cupido” tra Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Renato Biancardi, ma i suoi interventi hanno creato confusione e tensioni.

Tra lei e Renato lo scontro è ormai aperto, e la situazione si arricchirà di un ulteriore elemento emotivo: la madre Nuccia interverrà in diretta con parole destinate a far discutere.

Il triangolo del “Raimondo conteso” divide la Casa

Al centro delle dinamiche anche il cosiddetto “Raimondo conteso”. Raimondo Todaro è infatti oggetto di attenzioni da parte di Francesca Manzini, ma altre concorrenti non restano a guardare.

Nasce così un vero e proprio piano orchestrato da Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia, con l’obiettivo di dividere la presunta coppia. Resta da capire se la strategia avrà successo o se finirà per ritorcersi contro di loro.

Televoto e immunità: una decisione decisiva del pubblico

Il pubblico da casa è chiamato a votare per assegnare l’immunità a una concorrente, condannandone un’altra al prossimo televoto eliminatorio.

Ma non sarà l’unico colpo di scena: una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso vivrà un’emozione del tutto inaspettata che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco.