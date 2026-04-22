GF Vip, Francesca Manzini esplode: "Sto per svenire dallo stress!"

Dopo una serata intensa di prove di ballo e critiche da parte dei VIP, nella Casa esplode un acceso confronto tra Francesca Manzini e Paola Caruso. Al centro della discussione, il ruolo nella coreografia e una crescente incomprensione che ha acceso gli animi.

Il confronto in giardino tra Francesca Manzini e Paola Caruso

È in giardino che la tensione accumulata esplode. Paola Caruso raggiunge Francesca Manzini, insieme a Renato Biancardi e Raimondo Todaro, ma la discussione prende subito una piega accesa.

“Mi sono stressata molto durante le prove a causa vostra”, attacca Francesca Manzini, visibilmente provata. La replica di Paola Caruso arriva immediata: “Pure tu a noi”.

Il nodo della coreografia: “Dovevo stare al centro”

Francesca Manzini prova a spiegare il suo punto di vista, facendo riferimento alle indicazioni ricevute: “Io quando parlo lo faccio per il bene vostro. Dovevo fare una cosa che mi è stata richiesta”.

Secondo Francesca, in Confessionale le sarebbe stato chiesto di posizionarsi al centro della coreografia per valorizzare la sua esperienza nella danza del ventre: “Ha detto chiaramente che dovevo stare al centro”.

Ma Paola Caruso smentisce con decisione: “Ma che stai dicendo? Questa cosa te la sei sognata”.

Toni sempre più accesi tra le due concorrenti

Il confronto si trasforma rapidamente in un battibecco serrato. Francesca Manzini alza la voce, mentre Paola Caruso mantiene un atteggiamento più calmo ma fermo.

“Ti prego basta! Non mi invento le cose!”, ribatte Francesca Manzini, sempre più agitata. Paola Caruso prova a riportare la discussione su toni razionali: “Tu ti crei una realtà tua a volte”.

Una frase che accende ulteriormente la reazione di Francesca: “Paola basta, basta!”. Argomenti grande fratello

Francesca Manzini si sente esclusa dal gruppo

La discussione si sposta sul ruolo della concorrente nella coreografia. Francesca Manzini si sente poco ascoltata dal gruppo: “È dal primo giorno che il gruppo non mi dà ascolto”.

Paola Caruso, però, tenta di smorzare i toni: “Grandissima stima, ma doveva essere fatto in maniera diversa, perché siamo un gruppo”.

Lo sfogo di Francesca Manzini: “Sto per avere un crollo”

Sempre più provata, Francesca Manzini lascia emergere tutta la sua frustrazione: “Sto per svenire dallo stress, sto per avere un crollo neurovegetativo. Mi avete aggredito voi dal primo istante”.

Nonostante la tensione, Paola Caruso ribadisce la sua posizione: il ruolo centrale non era un assolo, ma una guida per il gruppo.

Il confronto con Raimondo Todaro e la frustrazione finale

La discussione si amplia quando Francesca Manzini tira in ballo anche Raimondo Todaro, sottolineando una presunta disparità di trattamento: “Raimondo viene subito ascoltato, mentre io no. Lui da 30 anni, io da 7!”.

Raimondo Todaro, presente, non interviene direttamente sul paragone.

Nessun punto d’incontro tra le due concorrenti

Nonostante i tentativi di chiarimento da parte di Paola Caruso, la posizione di Francesca Manzini rimane rigida. La discussione si conclude senza un vero accordo, lasciando aperta la tensione tra le due protagoniste.