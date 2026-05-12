GF Vip, Francesca Manzini sott'attacco: "E' un'ipocrita", e lei si infuria

Al Grande Fratello Vip torna alta la tensione nella Casa, questa volta attorno a una proposta artistica di Francesca Manzini, che ha scatenato un acceso confronto con Raul Dumitras e Lucia Ilardo. Al centro della discussione, una performance che la showgirl avrebbe voluto portare in scena con un coinvolgimento degli altri concorrenti.

Francesca Manzini e la proposta di performance “a squadre”

Secondo quanto emerso, Francesca Manzini avrebbe richiesto alla produzione del reality la possibilità di esibirsi in una performance molto personale, legata a una delle sue canzoni del cuore, ma con un’idea precisa: includere alcuni coinquilini come supporto coreografico.

La Manzini, nota per la sua versatilità tra danza, imitazioni e spettacolo, avrebbe immaginato un’esibizione corale, spiegando: “Quando l’ho letto mi sono commossa e ho pensato lo faccio e ci metto il gruppo di ballo… È amore per la canzone, non è voler fare la protagonista”. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

raul dumitras

La reazione di Raul Dumitras e Lucia Ilardo

La proposta, però, non è stata accolta positivamente da tutti. Raul Dumitras e Lucia Ilardo hanno espresso perplessità, ritenendo fuori luogo la loro presenza in una performance che, a loro avviso, dovrebbe essere solista.

Secondo i due concorrenti, infatti, il coinvolgimento sarebbe stato forzato e poco coerente con il tipo di esibizione richiesta.

Lucia Ilardo ha spiegato il suo punto di vista senza toni accesi ma con fermezza: “È un’ipocrisia non dirlo… se avessi voluto una cosa di gruppo ti saresti confrontata con noi. Il problema è fingere di volerci coinvolgere”.

Il confronto in giardino e le posizioni contrapposte

Il confronto tra i concorrenti è avvenuto in giardino, dove le posizioni sono rimaste distanti. Francesca Manzini ha ribadito che la proposta era nata in un contesto diverso e che ora si trova a dover adattare una performance già pensata.

Dall’altra parte, Raul Dumitras e Lucia Ilardo hanno confermato la loro opinione, sostenendo che la soluzione migliore sarebbe stata una chiara esibizione individuale, senza coinvolgimenti forzati.

Tensione crescente nella Casa del Grande Fratello Vip

Non si tratta di un episodio isolato. Nelle ultime settimane, Francesca Manzini è spesso finita al centro di discussioni nella Casa, tra incomprensioni e confronti accesi con gli altri concorrenti.

Anche questo nuovo episodio alimenta un clima già teso, soprattutto in vista delle prossime puntate e delle esibizioni previste dal programma.