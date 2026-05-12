GF Vip, Ilary Blasi tra bilanci e retroscena: "Alessandra Mussolini la mia preferita"

Mancano pochi giorni alla conclusione del GF Vip 8, un’edizione partita in sordina ma capace di conquistare il pubblico settimana dopo settimana grazie alle dinamiche della Casa e a un gruppo di concorrenti che non si sono risparmiati. A guidare il reality, tornata dopo anni, c’è Ilary Blasi, che ha raccontato il suo ritorno alla conduzione in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il ritorno di Ilary Blasi al GF Vip

La conduttrice ha definito questa esperienza “molto positiva”, sottolineando il forte legame con la produzione e gli autori: “È stato come uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero. Se allora mi avessero detto che sarei tornata al GF avrei risposto: ‘Che siete matti?’. Invece siamo sempre rimasti in contatto e oggi mi sento a casa e molto coccolata”.

Un ritorno che, a detta sua, ha riportato anche leggerezza e divertimento nel lavoro quotidiano. Argomenti grande fratello

ilary blasi

I concorrenti preferiti: da Alessandra Mussolini a Francesca Manzini

Parlando dei protagonisti dell’edizione, Ilary Blasi ha ammesso di avere un debole per i concorrenti più “fuori dagli schemi”: “Amo tutti i concorrenti di quest’anno, ma in particolare ho un debole per Alessandra Mussolini: è intelligente, autoironica e sa come funziona il gioco”.

Tra le sorprese positive, la conduttrice ha citato Francesca Manzini, apprezzata per il suo percorso umano e professionale: “È emersa come un personaggio forte che ha saputo raccontarsi con grande generosità”.

Gli eliminati e i rimpianti della conduttrice

Non sono mancati i commenti sugli eliminati. Ilary Blasi ha speso parole di stima per Dario Cassini: “Mi dispiace molto per lui, avrebbe potuto dare tanto alle dinamiche della Casa”.

Tra i concorrenti che avrebbe voluto vedere più a lungo c’è anche Giovanni Calvario, uscito secondo lei troppo presto.

Critiche e dinamiche della Casa

Sulle critiche legate alla presenza di “sempre le stesse facce”, la conduttrice ha risposto con ironia, sottolineando come molti nuovi concorrenti eliminati siano comunque presenti in studio.

Non è mancato un commento su Antonella Elia, da sempre protagonista di dinamiche accese: “Ci è o ci fa? Alla fine è fatta così e va presa per quello che è. Quando ha i suoi attacchi di rabbia… si salvi chi può”.

Opinionisti e sogni di conduzione

Tra i nomi citati anche possibili concorrenti e opinionisti. Ilary Blasi ha dichiarato che le sarebbe piaciuto vedere nella Casa Vittorio Feltri, mentre ha commentato così le opinioniste:

Cesara Buonamici : “Sorprendente, dal Tg5 non ti aspetti tutta questa simpatia”;

: “Sorprendente, dal Tg5 non ti aspetti tutta questa simpatia”; Selvaggia Lucarelli: “Ammorbidita, al GF Vip mostra un lato più accogliente”.

Il futuro del GF Vip

Sul possibile ritorno alla conduzione della prossima edizione, Ilary Blasi ha preferito non sbilanciarsi: “Me lo richieda dopo l’estate… beato chi c’ha un occhio”.