GF Vip, ex gieffina attacca Lucia Ilardo: "La più stratega. Con Alessandra Mussolini amicizia fake"

Ospiti della trasmissione “A tutto gossip”, in onda su ErreTvWeb e condotta da Lisa Fusco, Maria Monsè e sua figlia Perla Maria – ex concorrenti del Grande Fratello partecipato in coppia – hanno rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere.

Tra aneddoti sulla loro esperienza nella Casa e giudizi sull’attuale edizione del GF Vip 8, madre e figlia non hanno risparmiato opinioni taglienti su concorrenti, dinamiche di gioco e possibili futuri in televisione.

Perla Maria: “Pronta per Uomini e Donne, ma Isola dei Famosi troppo dura”

Parlando di un possibile ritorno in TV, Perla Maria ha escluso categoricamente la partecipazione a L’Isola dei Famosi: “Al momento non mi piacerebbe fare L’Isola dei Famosi, è troppo, non ce la farei né con mamma né senza. Ancora non ci ho pensato, ma sarei prontissima per il trono di Uomini e Donne. Mi piacerebbe tantissimo come esperienza…”.

La giovane ha poi aggiunto, con tono provocatorio: “…ormai qui ci sono solo casi umani, ci andrei da sola! Mi candido ufficialmente per il trono!”.

Maria Monsè contro il GF Vip 8: “Lucia Ilardo è la più stratega”

Nel commentare l’attuale edizione del GF Vip 8, Maria Monsè non ha avuto dubbi su chi, secondo lei, stia giocando in modo più strategico: “La più stratega e falsa di questa edizione? Per me è Lucia Ilardo. La sua amicizia con Alessandra Mussolini è totalmente fake…”.

Secondo Maria, il legame tra le due concorrenti non sarebbe spontaneo ma dettato da convenienza: “Non credo si appoggi a una persona come Alessandra per sintonia, ma perché ha bisogno!”.

Le dinamiche della loro edizione: accuse a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi

Ripercorrendo la loro esperienza nella Casa, madre e figlia hanno puntato il dito contro alcune concorrenti della loro stagione del reality.

Nel mirino soprattutto Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, accusate di aver giocato in modo strategico: “Pamela è uscita dalla Casa e poi è tornata senza spiegare davvero il motivo. Quando rientrava cambiava strategia e si accordava con Ilaria per nuove dinamiche di gioco…”.

Secondo il loro racconto, le due avrebbero anche modificato il proprio atteggiamento in base al favore del pubblico: “All’inizio complottavano contro di noi, poi hanno visto che il pubblico era dalla nostra parte e hanno cambiato strategia…”.

Frecciatina ai “finti nobili” dei reality

Non è mancata una stoccata finale ai personaggi considerati “nobili” nei reality, tra cui la marchesa Daniela D’Aragona e le sorelle Selassié.

Maria Monsè ha commentato senza mezzi termini: “Non capisco perché nei reality litigo con tutti… forse perché sono una persona vera. Io non so fingere. E poi quando di mezzo ci sono ‘mezze nobiltà fake’…”.

E aggiunge: “So riconoscere chi è davvero nobile e chi no… anche perché io ho una mezza nobiltà. Le Selassié erano finte principesse e anche la marchesa D’Aragona…”.