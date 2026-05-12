GF Vip, Antonella Elia: “Mio padre morì in un incidente, dovevo esserci anche io”

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha condiviso per la prima volta uno dei capitoli più dolorosi della sua vita privata. La showgirl ha raccontato ai coinquilini di aver perso entrambi i genitori in giovanissima età: la madre quando aveva appena un anno e mezzo e il padre, Enrico Elia, in un tragico incidente stradale avvenuto nell’aprile del 1979.

Un racconto intenso e commovente che ha colpito anche Andrea Barison, figlio dell’ex calciatore Paolo Barison, morto nello stesso incidente.

Il racconto di Antonella Elia nella casa del GF Vip

Durante una conversazione con Lucia Ilardo e Renato Biancardi, Antonella Elia ha parlato apertamente della sua storia familiare e del difficile rapporto con la seconda moglie del padre. Argomenti grande fratello

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“Ho avuto una seconda mamma, solo che quando mio papà è morto abbiamo iniziato a litigare e a 18 anni me ne sono andata di casa”, ha raccontato la concorrente.

La showgirl ha spiegato che il padre si era risposato nove anni dopo la morte della madre con una donna di nome Paola. Tuttavia, dopo il lutto, il rapporto tra loro si incrinò definitivamente: “Con lei non ci siamo sentite per 15 anni e l'ho poi rintracciata, ma il rapporto non si è mai ricreato”.

La morte del padre Enrico Elia: il tragico incidente del 1979

Il momento più toccante del racconto riguarda la morte del padre, avvenuta durante le vacanze di Pasqua del 1979.

Antonella Elia ha ricordato di aver deciso all’ultimo momento di non partire con il padre e la moglie per una vacanza a Sanremo, preferendo restare con i nonni a Torino.

“Erano le vacanze di Pasqua e da lì è nato il mio odio per le vacanze pasquali”, ha confessato.

Poi il ricordo dell’ultimo saluto, rimasto impresso nella sua memoria: “Sulla porta di casa a Torino, prima che lui mi portasse dai nonni, gli ho detto: ‘addio papà’. E lui mi ha guardato e ha detto: ‘scusa, perché mi dici addio?’. Io non ho mai saputo dire perché”.

La concorrente ha ammesso di convivere ancora oggi con un forte senso di rimpianto: “Un po’ di rimpianto di non essere andata ce l’ho”.

Lo stesso incidente in cui morì Paolo Barison

L’incidente in cui perse la vita il padre di Antonella Elia è lo stesso in cui morì anche Paolo Barison, ex attaccante di Roma e Milan.

Il tragico schianto avvenne il 17 aprile 1979, sull’autostrada all’altezza di Andora. Secondo le ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiava l’ex calciatore si scontrò contro un tir dopo che il mezzo pesante aveva perso il controllo sfondando il guardrail.

Una coincidenza dolorosa che ha spinto Andrea Barison, figlio dell’ex calciatore, a intervenire pubblicamente sui social dopo aver ascoltato le parole della showgirl.

Il messaggio di Andrea Barison: “Anche io dovevo essere lì”

Attraverso un post pubblicato su X, Andrea Barison ha raccontato il legame invisibile che lo unisce alla storia di Antonella Elia.

“Suo padre morì nello stesso incidente in cui morì mio padre. Lei aveva 14 anni, io 10”.

Poi la rivelazione che ha colpito il pubblico: “Adesso scopro che lei, come me, sarebbe dovuta essere con suo padre quel giorno. Entrambi rinunciamo, lei per stare con i suoi nonni, io per stare con i miei amichetti”.