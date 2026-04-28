Scontro feroce al GF Vip tra Valeria Marini e Antonella Elia, la lite degenera: "Vade retro Satana!"

Nel corso delle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip si è consumato un nuovo e acceso scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia, protagoniste di un duro battibecco che ha rapidamente infiammato la Casa e diviso gli altri concorrenti.

La lite durante la coreografia su Raffaella Carrà

Tutto sarebbe iniziato durante una coreografia ideata da Francesca Manzini, sulle note di un medley dedicato a Raffaella Carrà. Un momento che avrebbe dovuto essere leggero e conviviale, ma che si è trasformato in un acceso confronto tra le due showgirl.

Secondo quanto riportato, la discussione sarebbe degenerata rapidamente, con scambi di accuse e provocazioni sempre più pesanti.

Le frasi al veleno tra Valeria Marini e Antonella Elia

Durante il litigio, Valeria Marini avrebbe attaccato duramente la sua coinquilina con parole molto forti, dichiarando di non riuscire a discutere con lei e arrivando a esprimere apertamente antipatia e disprezzo.

Non si è fatta attendere la replica di Antonella Elia, che avrebbe risposto con toni altrettanto accesi, facendo riferimento a precedenti episodi avvenuti in altre edizioni del reality e citando anche gesti e atteggiamenti legati alla sfera religiosa.

Tra le espressioni riportate anche riferimenti come “Vade retro Satana”, che hanno ulteriormente alzato la tensione.

Lo scontro si sposta sul piano personale e professionale

Il confronto tra Valeria Marini e Antonella Elia si sarebbe poi spostato sul terreno professionale, con accuse reciproche sul percorso artistico.

La Marini avrebbe sottolineato la propria carriera tra cinema, teatro e televisione, citando collaborazioni importanti e partecipazioni a eventi come Sanremo, mentre ha criticato la collega per la sua carriera meno strutturata. Argomenti grande fratello

Di contro, Antonella Elia avrebbe replicato contestando le capacità artistiche della showgirl, mettendo in dubbio abilità nel canto, nella recitazione e nella danza.

Le accuse e i riferimenti a precedenti episodi

Nel corso dello scontro sono riaffiorati anche episodi del passato legati a precedenti edizioni del reality, con accuse reciproche su comportamenti e gesti considerati provocatori o offensivi.

Secondo quanto raccontato dalle dirette interessate, alcuni episodi sarebbero stati interpretati in modo molto diverso dalle due protagoniste, alimentando ulteriormente il conflitto.

Lo sfogo e le reazioni nella Casa

Dopo il litigio, le due concorrenti si sono separate, continuando a sfogarsi con gli altri gieffini.

Valeria Marini avrebbe manifestato l’intenzione di prendere provvedimenti e allontanarsi dalla coinquilina, parlando di energie negative e di una situazione diventata insostenibile.

Nel frattempo, Antonella Elia avrebbe continuato a esprimere il proprio disappunto con altri concorrenti, criticando l’atteggiamento della collega e la sua partecipazione al programma.

Il commento degli altri concorrenti

Lo scontro non è passato inosservato nella Casa del Grande Fratello Vip. Alcuni concorrenti, tra cui Alessandra Mussolini, avrebbero commentato la situazione definendola eccessiva e sopra le righe, sottolineando la forte tensione generata dal confronto.