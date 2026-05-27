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Uomini e Donne, Ciro Solimeno rompe il silenzio dopo la scelta: “Ho letto cose che mi hanno fatto male”

Uomini e Donne, Ciro Solimeno rompe il silenzio dopo la scelta: “Ho letto cose che mi hanno fatto male”

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno torna sui social, parla delle critiche ricevute durante il trono e si gode l’inizio della storia con Elisa Leonardi, che gli dedica un dolce messaggio

(3 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Dopo la messa in onda della tanto attesa scelta a Uomini e Donne, Ciro Solimeno è tornato sui social per condividere con i fan le sue emozioni al termine del percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Il tronista, protagonista di un percorso intenso iniziato lo scorso novembre, ha deciso di lasciare il programma insieme alla siciliana Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò. Una scelta arrivata dopo mesi particolarmente complicati per Ciro, segnati anche dalla fine della relazione con Martina De Ioannon, oggi legata a Gianmarco Steri, ex rivale del Solimeno durante il trono di Martina.

Le parole di Ciro Solimeno dopo la scelta

Poche ore fa, l’ex tronista ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo messaggio in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza televisiva, parlando apertamente delle difficoltà affrontate e delle critiche ricevute nel corso dei mesi.

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Ci sono percorsi che arrivano proprio quando ne hai più bisogno. E questo trono, per me, è stato esattamente questo. Durante questo percorso ho letto e sentito tante cose che mi hanno fatto male, soprattutto quando le critiche andavano oltre il percorso e colpivano direttamente la persona”.

Ciro Solimeno ha poi voluto ringraziare tutte le persone che gli sono rimaste accanto durante il percorso a Uomini e Donne, sottolineando quanto il sostegno dei fan sia stato importante nei momenti più difficili.

Ho avuto la fortuna di sentire accanto a me tantissime persone che hanno scelto di conoscermi davvero, di difendermi, di sostenermi, di farmi arrivare sempre una parola positiva”.

“Questo percorso mi ha fatto crescere”

Nel suo sfogo social, il giovane tronista ha spiegato come l’esperienza nel programma gli abbia permesso di ritrovare sé stesso e una serenità che aveva perso da tempo: “Questo percorso mi ha fatto crescere tanto. Mi ha aiutato a mettermi in discussione, a ritrovare me stesso, la mia felicità e quella spontaneità che avevo perso per strada”.

La dolce reazione di Elisa Leonardi

A non passare inosservato è stato anche il commento lasciato da Elisa Leonardi, oggi ufficialmente fidanzata con Ciro Solimeno. L'ex corteggiatrice siciliana ha infatti commentato il post con una sola parola, semplice ma significativa: “Speciale”.

Un gesto che ha subito conquistato i fan della coppia, già curiosi di scoprire come proseguirà la loro storia lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Ciro ed Elisa dopo Uomini e Donne: i fan sognano il futuro della coppia

Dopo la scelta andata in onda ieri pomeriggio, sui social sono arrivati migliaia di commenti da parte dei telespettatori, divisi tra chi ha sostenuto fino all’ultimo Martina Calabrò e chi invece ha sempre fatto il tifo per Elisa Leonardi.

Adesso, archiviato il percorso nel dating show di Canale 5, per Ciro Solimeno inizia una nuova fase della sua vita accanto a Elisa, lontano dalle dinamiche del trono ma con l’affetto di un pubblico che continua a seguirli con grande attenzione.

 

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