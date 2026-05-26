Uomini e Donne, Martina Calabrò in lacrime dopo la mancata scelta da parte di Ciro Solimeno

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi, è andato in scena un momento particolarmente intenso: la scelta del tronista Ciro Solimeno, che ha deciso di concludere il suo percorso televisivo insieme a Elisa Leonardi.
Dopo mesi di conoscenza e frequentazione con le due corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò, il tronista partenopeo ha deciso di seguire il proprio istinto e iniziare una relazione lontano dalle telecamere proprio con Elisa.
La scelta di Ciro Solimeno: il confronto decisivo con Martina Calabrò
Prima di dichiarare la sua scelta finale, Ciro Solimeno ha vissuto un momento di forte confronto con la rivale Martina Calabrò.
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Il tronista ha rivolto alla corteggiatrice parole cariche di emozione e rispetto, chiarendo però che, nonostante l’affetto provato, non c’erano i presupposti per costruire una relazione fuori dal programma.
Un momento delicato che ha segnato la conclusione del percorso di Martina all’interno dello studio.
La delusione di Martina Calabrò dopo l’addio a Uomini e Donne
Profondamente provata dalla decisione, Martina Calabrò ha lasciato lo studio visibilmente emozionata. Successivamente, ai microfoni di WittyTv, ha raccontato il suo stato d’animo e la difficoltà nel metabolizzare quanto accaduto.
Le sue parole riflettono un momento di grande fragilità emotiva: “Adesso voglio ritrovare me stessa un attimino, voglio stare tranquilla… avrei voluto sicuramente un finale diverso. Il problema mio è che ci metto sempre tanto, ci metto tutto quello che ci posso mettere. Invece dovrei tirare un po’ di più il freno a mano. Ora ho solo bisogno di andarmene a casa”.