Grande Fratello Vip, gli ascolti dell'ottava puntata

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, confermando un trend ormai consolidato: il reality fatica a ritrovare i grandi numeri del passato.
Ascolti dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip
La puntata è stata vista da 1.974.000 spettatori con uno share pari al 17,2%. Numeri che restano sostanzialmente in linea con le ultime settimane, ma che confermano una difficoltà strutturale del programma nel superare la soglia dei 2 milioni di telespettatori.
Un dato che segna un netto distacco rispetto alle prime edizioni del format, quando il Grande Fratello Vip riusciva a dominare stabilmente il prime time televisivo italiano.
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La sfida Auditel: vince “Dalla strada al palco”
La serata televisiva è stata vinta dal programma “Dalla strada al palco”, condotto da Carlo Conti insieme a Bianca Guaccero.
Il talent show ha infatti totalizzato circa 3 milioni di spettatori con uno share pari al 21%.