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Grande Fratello Vip, gli ascolti dell'ottava puntata

Grande Fratello Vip, gli ascolti dell'ottava puntata

Il Grande Fratello Vip 8 continua a perdere terreno negli ascolti, fermandosi sotto i 2 milioni di spettatori, mentre la serata viene vinta dal programma di Rai 1 “Dalla strada al palco”, condotto da Carlo Conti e Bianca Guaccero

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, confermando un trend ormai consolidato: il reality fatica a ritrovare i grandi numeri del passato.

Ascolti dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip

La puntata è stata vista da 1.974.000 spettatori con uno share pari al 17,2%. Numeri che restano sostanzialmente in linea con le ultime settimane, ma che confermano una difficoltà strutturale del programma nel superare la soglia dei 2 milioni di telespettatori.

Un dato che segna un netto distacco rispetto alle prime edizioni del format, quando il Grande Fratello Vip riusciva a dominare stabilmente il prime time televisivo italiano.

Argomenti

La sfida Auditel: vince “Dalla strada al palco”

La serata televisiva è stata vinta dal programma “Dalla strada al palco”, condotto da Carlo Conti insieme a Bianca Guaccero.

Il talent show ha infatti totalizzato circa 3 milioni di spettatori con uno share pari al 21%.

 

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