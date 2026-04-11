GF Vip, Alessandra Mussolini senza pietà ferisce Antonella Elia: "Piangi perché non hai amici"

A cura della Redazione

Clima rovente al Grande Fratello Vip, dove nella puntata del 10 aprile le protagoniste assolute sono state Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Tra le tre concorrenti i rapporti sono ormai compromessi, e gli scontri avvenuti durante la settimana hanno trovato il loro culmine proprio in diretta.

Lite tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe: il GF interviene

Il confronto è iniziato tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, con toni subito accesi. Vista la tensione crescente, il Grande Fratello ha deciso di isolarle dal resto della Casa per permettere loro di chiarirsi faccia a faccia.

Tuttavia, l’arrivo di Antonella Elia ha cambiato completamente gli equilibri, facendo precipitare la situazione.

L’arrivo di Antonella Elia accende lo scontro

Quando Antonella Elia ha raggiunto le due in salone, Alessandra Mussolini ha subito intuito il rischio di un’escalation: “La vedo male, qui finisce in caciara”, ha commentato.

Ma invece di calmare gli animi, ha deciso di provocare ulteriormente Antonella, arrivando a un attacco personale molto duro: “Sei respingente, piangi perché non hai amici fuori da qua”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

antonella elia

adriana volpe

ilary blasi

Adriana Volpe difende Antonella Elia

A intervenire in difesa di Antonella è stata Adriana Volpe, che ha reagito con fermezza: “Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Tu hai la tua famiglia e lei non avrà parenti fuori, ma ha i suoi amici e tante persone che la sostengono”.

Ilary Blasi interviene: paura di un’aggressione

La tensione è salita ulteriormente quando Alessandra Mussolini si è avvicinata fisicamente alle due, lanciando un’altra provocazione:

“Vorrebbe mettermi le mani addosso ma non può”, riferendosi ad Antonella.

Quando Antonella Elia ha ammesso di essere tentata di reagire fisicamente, pur dichiarando di non voler arrivare a tanto, la conduttrice Ilary Blasi è intervenuta immediatamente, preoccupata: “Allontanati, non ti avvicinare così tanto”.

Tensione alle stelle nella Casa del GF Vip

Fortunatamente lo scontro non è degenerato, ma il clima resta estremamente teso. Le dinamiche tra Elia, Mussolini e Volpe continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico, promettendo nuovi colpi di scena nelle prossime puntate.