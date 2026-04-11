GF Vip, Francesca Manzini choc: “Vittima di violenza domestica, l'ho perdonato perché non c'è più”

Momento di grande intensità emotiva nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Francesca Manzini è stata protagonista di una sorpresa organizzata dalla produzione. Dopo un confronto già carico di tensione, la concorrente ha ricevuto la visita della mamma Gabriella, arrivata per sostenerla in uno dei momenti più difficili del suo percorso.

Francesca Manzini: “Ho paura degli uomini”

Durante la puntata, Francesca Manzini si è lasciata andare a un racconto molto personale, parlando apertamente delle sue difficoltà emotive e relazionali.

«Non sono mai riuscita a stare da sola. Ho scelto di stare da sola da quasi un anno per proteggermi, non mi fido. Il mio cuore è uno spioncino. Ho molta paura degli uomini», ha confessato.

Il racconto delle violenze: “Tradimenti, umiliazioni e mani alzate”

Nel suo sfogo, Francesca Manzini ha rivelato di aver vissuto situazioni di grande sofferenza: «Ho vissuto tradimenti, umiliazioni, ho vissuto delle mani alzate… Sembrava perfetto e poi è arrivata l’umiliazione».

La concorrente ha spiegato come queste esperienze abbiano inciso anche sulla sua identità personale: «Non ho più quella passionalità, quella femminilità… sono andate a morire. Sono fragile. Nessuno mi vuole stare vicino».

L’appello alle donne: “Denunciate subito”

Dal dolore nasce però anche un messaggio importante. Francesca Manzini ha voluto lanciare un appello diretto a chi vive situazioni simili: «Cercate di denunciare subito, ogni volta che vi arriva una mano in faccia». Argomenti grande fratello

Un invito chiaro a non sottovalutare mai i segnali della violenza e a proteggere sé stesse: «Se sapete chi siete, non permettete a nessuno di mettervi le mani addosso».

L’abbraccio della mamma Gabriella: “La paura non deve vincere”

A spezzare la tensione è arrivato il momento più toccante della serata: l’ingresso della mamma Gabriella nella Casa del Grande Fratello Vip.

Un abbraccio lungo e liberatorio, accompagnato da parole semplici ma piene d’amore: «Non voglio vedere più questi lacrimoni, solo lacrime di gioia. La paura non deve vincere sull’amore perché tu sei una ragazza speciale».

Un messaggio che ha emozionato il pubblico e che ha regalato a Francesca Manzini un momento di conforto in un percorso emotivamente complesso.