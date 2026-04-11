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GF Vip, Adriana Volpe in crisi: si chiude in bagno e poi si rivolge al pubblico: "Eliminatemi"

GF Vip, Adriana Volpe in crisi: si chiude in bagno e poi si rivolge al pubblico: "Eliminatemi"

Scontro acceso al Grande Fratello Vip tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, tra accuse, ironia e tensioni in studio. La puntata si complica quando anche i concorrenti della casa si schierano contro la Volpe, che crolla emotivamente e chiede addirittura di essere eliminata

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La ottava puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con un momento ad altissima tensione che ha subito catalizzato l’attenzione del pubblico: il confronto diretto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Un faccia a faccia carico di accuse, frecciate e momenti di forte imbarazzo in studio.

Il confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Nel corso dello scontro, Alessandra Mussolini ha messo in scena il suo consueto stile teatrale, tra battute pungenti e atteggiamenti sopra le righe che hanno diviso il pubblico tra chi si è divertito e chi ha percepito una chiara volontà di mettere in difficoltà l’avversaria.

Dall’altra parte, Adriana Volpe ha provato a rispondere punto su punto, ma con il passare dei minuti si è trovata sempre più isolata anche nel giudizio delle opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che non hanno risparmiato osservazioni critiche.

Le accuse e le tensioni in studio

Il confronto si è acceso ulteriormente quando Alessandra Mussolini ha accusato Adriana Volpe di atteggiamenti poco solidali nei confronti delle donne, arrivando a definirla “contro le donne”. La critica è stata accompagnata dal riferimento a una frase ritenuta offensiva e misogina.

A rincarare la dose è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato come Adriana riesca spesso a risultare antipatica anche quando, nel merito, avrebbe ragione nelle discussioni.

Le immagini dalla casa e le critiche dei concorrenti

La tensione non si è fermata in studio. Nel corso della puntata, la produzione del Grande Fratello Vip ha mostrato ad Adriana Volpe alcune immagini provenienti dalla casa.

Nei video, diversi concorrenti — tra cui Renato Biancardi, Raul Dumitras e Nicolò Biancardi — si lasciavano andare a commenti e prese in giro nei suoi confronti, definendola “perfettina” e “maestrina”, criticando anche la sua gestione della prova settimanale.

Argomenti

Un vero e proprio “fuoco incrociato” che ha contribuito a peggiorare ulteriormente l’umore della conduttrice.

Il crollo emotivo di Adriana Volpe

Provata dalle accuse e dalle immagini mostrate, Adriana Volpe ha abbandonato improvvisamente il salotto senza fornire spiegazioni. La conduttrice Ilary Blasi ha quindi chiesto ad Antonella Elia di andare a cercarla: Adriana si era rifugiata in bagno.

Dopo alcuni minuti di pausa e il confronto con la Elia, Adriana Volpe ha accettato di raggiungere il confessionale, dove ha avuto un confronto diretto con la conduttrice del programma.

“Voglio essere eliminata”: la confessione di Adriana Volpe

Nel confessionale, Adriana Volpe ha inizialmente cercato di minimizzare il proprio stato d’animo, per poi lasciarsi andare a un momento di forte fragilità. Ha parlato della volontà di diventare quasi “un comodino” della casa e chiedendo al pubblico di essere eliminata.

“Forse non sono così forte, mi feriscono molte cose…”, ha detto. 

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