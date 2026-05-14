GF Vip, Antonella Elia attacca Renato Biancardi: Raimondo Todaro si infuria “Stai dicendo cose false”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, il riavvicinamento tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo sta diventando uno dei temi più discussi tra i concorrenti. Tra chi crede alla genuinità del loro legame e chi invece sospetta una strategia mediatica, la situazione ha acceso un vero e proprio scontro a tavola.

Secondo una parte del gruppo, il rapporto tra i due sarebbe cresciuto in modo improvviso proprio dopo la finale conquistata da Lucia, alimentando dubbi e perplessità sulle reali intenzioni di Renato.

Le accuse di Antonella Elia: “Troppo improvviso il loro legame”

A sollevare per prima le critiche è stata Antonella Elia, che non ha nascosto il proprio scetticismo: “Ormai lui e Lucia sono fidanzati quindi devono essere lasciati in disparte a farsi le confidenze d’amore. Si sono legati da ieri, da quando lei è diventata finalista”. Argomenti grande fratello

La difesa di Raimondo Todaro: “È tutto falso”

A intervenire in difesa di Renato Biancardi è stato Raimondo Todaro, che ha respinto con fermezza ogni insinuazione: “Dite una cosa che è bruttissima e sbagliatissima”.

Il ballerino ha sottolineato come il rapporto tra Renato e Lucia vada avanti da tempo, spiegando che i due condividerebbero momenti quotidiani molto intimi: “Tutte le sere stanno almeno due ore sotto le coperte. A volte capita che si sveglino la mattina nello stesso letto”.

Lo scontro con Alessandra Mussolini: toni sempre più alti

La discussione ha coinvolto anche Alessandra Mussolini, che ha rimproverato il concorrente per i toni utilizzati. La replica di Todaro è stata immediata e dura: “Non ti permettere proprio. Dire che Renato dorme con Lucia perché è finalista è una bugia, una cosa falsa”.

Il confronto diretto e i dubbi di Lucia Ilardo

Successivamente, Renato Biancardi ha raggiunto il gruppo a tavola chiedendo un confronto diretto con Antonella Elia, nel tentativo di chiarire la situazione e difendere il proprio comportamento.

Paradossalmente, però, anche Lucia ha espresso alcune perplessità sul cambiamento del rapporto con Renato: “È stato uno switch strano”.

Una dichiarazione che ha riacceso i dubbi di Antonella Elia, convinta di aver trovato conferme alle proprie tesi.

Antonella Elia rilancia: “Io so quando si sono baciati”

Nonostante le difese di alcuni concorrenti, Antonella Elia ha chiuso la discussione con una nuova frecciata rivolta a Raimondo Todaro: “Io non vivo su Marte, so benissimo quando si sono baciati. Ieri è stata la prima notte che Renato ha dormito tutta la notte con Lucia”.