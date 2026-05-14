GF Vip, allarme nella Casa: spuntano strani insetti, i gieffini temono un'infestazione di pidocchi

Nella Casa del Grande Fratello Vip dove alcuni concorrenti hanno notato strani insetti sui vestiti e nei cuscini del giardino. Tra ipotesi di pidocchi, pulci e moscerini, i vipponi hanno trasformato il reality in una vera e propria operazione di disinfestazione.

Raimondo Todaro lancia l’allarme: “Questi volano”

Tutto è iniziato quando Raimondo Todaro, insieme a Raul Dumitras e Renato Biancardi, si è accorto della presenza di piccoli insetti sulle magliette bianche.

“Ho la t-shirt piena, ma sono strani. Sembra che volino e non saltino”, ha detto Todaro osservando gli insetti. Poco dopo anche gli altri concorrenti hanno trovato gli stessi animaletti sui propri abiti. Argomenti grande fratello

raimondo todaro

raul dumitras

adriana volpe

alessandra mussolini

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A scherzare sulla situazione è stato Raul Dumitras, che ha commentato ironicamente: “Volano? Allora sono i pidocchi 2.0”.

Adriana Volpe e Alessandra Mussolini preoccupate

L’episodio ha immediatamente allarmato Adriana Volpe, che ha invitato tutti a controllare vestiti e cuscini presenti in giardino.

“Per adesso sono solo sulle vostre maglie. Forse sono attirati dal bianco”, ha ipotizzato la conduttrice, chiedendo ai concorrenti di non agitare i vestiti per evitare che gli insetti si diffondessero nella Casa.

Anche Alessandra Mussolini, laureata in medicina, ha cercato di capire la natura dei parassiti controllando collo e spalle dei concorrenti maschi. “Oddio Renato sei pieno anche tu! Toglietevi tutto e ora cerchiamo di fare qualcosa”, ha esclamato la gieffina durante l’ispezione.

Nel dubbio, i concorrenti hanno deciso di intervenire immediatamente con una pulizia approfondita degli spazi esterni. Armati di aspirapolvere, spugne, detersivi e stracci, i gieffini hanno igienizzato divani, cuscini, tavoli e le poltrone del giardino.ì

Alessandra Mussolini, aiutata da Francesca Manzini, si è concentrata soprattutto sui cuscini e sulle sedute presenti all’esterno. “Qui bisogna aspirare tutto, è disgustoso. Il cuscino rosso è pieno? Allora arrivano da lì o da terra”, ha detto la Mussolini durante le pulizie.

Pidocchi, pulci o moscerini? Il mistero resta

Dopo oltre due ore di pulizie, i concorrenti del Grande Fratello Vip non sono riusciti a capire con precisione quale fosse l’origine degli insetti.

C’è chi continua a parlare di pidocchi, chi sospetta la presenza di pulci e chi invece pensa si tratti semplicemente di piccoli moscerini attratti dalle luci e dall’umidità del giardino.

Una certezza però c’è: dopo la maxi igienizzazione, la Casa del GF Vip non era mai stata così pulita.