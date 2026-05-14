GF Vip, allarme nella Casa: spuntano strani insetti, i gieffini temono un'infestazione di pidocchi

Nella Casa del Grande Fratello Vip dove alcuni concorrenti hanno notato strani insetti sui vestiti e nei cuscini del giardino. Tra ipotesi di pidocchi, pulci e moscerini, i vipponi hanno trasformato il reality in una vera e propria operazione di disinfestazione.
Raimondo Todaro lancia l’allarme: “Questi volano”
Tutto è iniziato quando Raimondo Todaro, insieme a Raul Dumitras e Renato Biancardi, si è accorto della presenza di piccoli insetti sulle magliette bianche.
“Ho la t-shirt piena, ma sono strani. Sembra che volino e non saltino”, ha detto Todaro osservando gli insetti. Poco dopo anche gli altri concorrenti hanno trovato gli stessi animaletti sui propri abiti.
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A scherzare sulla situazione è stato Raul Dumitras, che ha commentato ironicamente: “Volano? Allora sono i pidocchi 2.0”.
Adriana Volpe e Alessandra Mussolini preoccupate
L’episodio ha immediatamente allarmato Adriana Volpe, che ha invitato tutti a controllare vestiti e cuscini presenti in giardino.
“Per adesso sono solo sulle vostre maglie. Forse sono attirati dal bianco”, ha ipotizzato la conduttrice, chiedendo ai concorrenti di non agitare i vestiti per evitare che gli insetti si diffondessero nella Casa.
Anche Alessandra Mussolini, laureata in medicina, ha cercato di capire la natura dei parassiti controllando collo e spalle dei concorrenti maschi. “Oddio Renato sei pieno anche tu! Toglietevi tutto e ora cerchiamo di fare qualcosa”, ha esclamato la gieffina durante l’ispezione.
Nel dubbio, i concorrenti hanno deciso di intervenire immediatamente con una pulizia approfondita degli spazi esterni. Armati di aspirapolvere, spugne, detersivi e stracci, i gieffini hanno igienizzato divani, cuscini, tavoli e le poltrone del giardino.ì
Alessandra Mussolini, aiutata da Francesca Manzini, si è concentrata soprattutto sui cuscini e sulle sedute presenti all’esterno. “Qui bisogna aspirare tutto, è disgustoso. Il cuscino rosso è pieno? Allora arrivano da lì o da terra”, ha detto la Mussolini durante le pulizie.
Pidocchi, pulci o moscerini? Il mistero resta
Dopo oltre due ore di pulizie, i concorrenti del Grande Fratello Vip non sono riusciti a capire con precisione quale fosse l’origine degli insetti.
C’è chi continua a parlare di pidocchi, chi sospetta la presenza di pulci e chi invece pensa si tratti semplicemente di piccoli moscerini attratti dalle luci e dall’umidità del giardino.
Una certezza però c’è: dopo la maxi igienizzazione, la Casa del GF Vip non era mai stata così pulita.