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Grande Fratello Vip, gli ascolti dell'undicesima puntata

Grande Fratello Vip, gli ascolti dell'undicesima puntata

La Coppa Italia con Atalanta–Lazio domina gli ascolti della serata, seguita dal Grande Fratello Vip su Canale 5. Bene anche Rai 1 con “Sister Act 2” e gli altri programmi della prima serata tra Rai e Mediaset

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La serata televisiva di ieri ha offerto una sfida interessante tra sport, intrattenimento e informazione, con la Coppa Italia su Italia 1 che si è imposta come programma più seguito della prima serata. A tenere testa alla concorrenza è stato il Grande Fratello Vip, che su Canale 5 ha confermato il suo pubblico fedele, mentre Rai 1 ha proposto il film “Sister Act 2 – Più svitata che mai” con risultati discreti.

Coppa Italia al primo posto con Atalanta–Lazio

La partita tra Atalanta e Lazio, trasmessa su Italia 1, ha dominato la serata con quasi 3 milioni di spettatori (2.990.000) e il 16,5% di share. Un risultato importante che conferma quanto il calcio, soprattutto nelle fasi decisive delle competizioni nazionali, resti un punto fermo per il pubblico televisivo.

Grande Fratello Vip tiene il ritmo su Canale 5

Su Canale 5 l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip (clicca QUI per il resoconto) ha raccolto 1.864.000 spettatori con il 15,7% di share. Il reality continua a mantenere una buona solidità, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante anche in una serata particolarmente competitiva.

Rai 1 con “Sister Act 2”: risultato stabile ma sotto i competitor

Su Rai 1 il film “Sister Act 2 – Più svitata che mai” ha interessato 1.880.000 spettatori pari all’11% di share. Una performance regolare, che però non è riuscita a competere con i numeri dello sport e del reality di Canale 5.

Rai 2 diverte con “Stasera Tutto è Possibile”

Buon riscontro anche per Rai 2, dove “Stasera Tutto è Possibile” ha coinvolto 1.429.000 spettatori con il 9,7% di share. Il programma si conferma una delle proposte più leggere e apprezzate della rete, capace di mantenere un pubblico affezionato.

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Rai 3 e il caso di “Chi l’ha Visto?”

Su Rai 3, come di consueto, “Chi l’ha Visto?” ha fatto registrare 1.487.000 spettatori e il 9,2% di share. Il programma di Federica Sciarelli continua a garantire ascolti solidi grazie alla sua formula tra cronaca e attualità.

Rete 4 e La7 tra informazione e approfondimento

Più contenuti i numeri di Rete 4, dove “Realpolitik” ha ottenuto 388.000 spettatori (3% di share). Decisamente più significativo il risultato di La7, con “Una Giornata Particolare” che ha raggiunto 1.074.000 spettatori e il 6,1% di share, confermando l’interesse del pubblico per i programmi di approfondimento storico e culturale.

Tv8 e Nove: pubblico di nicchia ma costante

Nella parte finale della classifica, “4 Ristoranti” su Tv8 ha totalizzato 363.000 spettatori (2,4%), mentre sul Nove il programma “Sento la Terra Girare” ha coinvolto 388.000 spettatori con il 2,3% di share. Due proposte diverse, ma entrambe capaci di mantenere un pubblico fedele e stabile.

 

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