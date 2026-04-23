Grande Fratello Vip, gli ascolti dell'undicesima puntata

La serata televisiva di ieri ha offerto una sfida interessante tra sport, intrattenimento e informazione, con la Coppa Italia su Italia 1 che si è imposta come programma più seguito della prima serata. A tenere testa alla concorrenza è stato il Grande Fratello Vip, che su Canale 5 ha confermato il suo pubblico fedele, mentre Rai 1 ha proposto il film “Sister Act 2 – Più svitata che mai” con risultati discreti.

Coppa Italia al primo posto con Atalanta–Lazio

La partita tra Atalanta e Lazio, trasmessa su Italia 1, ha dominato la serata con quasi 3 milioni di spettatori (2.990.000) e il 16,5% di share. Un risultato importante che conferma quanto il calcio, soprattutto nelle fasi decisive delle competizioni nazionali, resti un punto fermo per il pubblico televisivo.

Grande Fratello Vip tiene il ritmo su Canale 5

Su Canale 5 l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip (clicca QUI per il resoconto) ha raccolto 1.864.000 spettatori con il 15,7% di share. Il reality continua a mantenere una buona solidità, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante anche in una serata particolarmente competitiva.

Rai 1 con “Sister Act 2”: risultato stabile ma sotto i competitor

Su Rai 1 il film “Sister Act 2 – Più svitata che mai” ha interessato 1.880.000 spettatori pari all’11% di share. Una performance regolare, che però non è riuscita a competere con i numeri dello sport e del reality di Canale 5.

Rai 2 diverte con “Stasera Tutto è Possibile”

Buon riscontro anche per Rai 2, dove “Stasera Tutto è Possibile” ha coinvolto 1.429.000 spettatori con il 9,7% di share. Il programma si conferma una delle proposte più leggere e apprezzate della rete, capace di mantenere un pubblico affezionato. Argomenti grande fratello

Rai 3 e il caso di “Chi l’ha Visto?”

Su Rai 3, come di consueto, “Chi l’ha Visto?” ha fatto registrare 1.487.000 spettatori e il 9,2% di share. Il programma di Federica Sciarelli continua a garantire ascolti solidi grazie alla sua formula tra cronaca e attualità.

Rete 4 e La7 tra informazione e approfondimento

Più contenuti i numeri di Rete 4, dove “Realpolitik” ha ottenuto 388.000 spettatori (3% di share). Decisamente più significativo il risultato di La7, con “Una Giornata Particolare” che ha raggiunto 1.074.000 spettatori e il 6,1% di share, confermando l’interesse del pubblico per i programmi di approfondimento storico e culturale.

Tv8 e Nove: pubblico di nicchia ma costante

Nella parte finale della classifica, “4 Ristoranti” su Tv8 ha totalizzato 363.000 spettatori (2,4%), mentre sul Nove il programma “Sento la Terra Girare” ha coinvolto 388.000 spettatori con il 2,3% di share. Due proposte diverse, ma entrambe capaci di mantenere un pubblico fedele e stabile.