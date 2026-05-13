Francesca Manzini e il bacio con Raul Dumitras al GF Vip: “Fuori ho una persona, temo abbia frainteso”

Baci, strip tease e abbracci. Quello che sembrava soltanto un gioco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si è trasformato in un caso mediatico dopo lo scontro che ha coinvolto Francesca Manzini e Raul Dumitras. La concorrente, durante la settimana, ha avuto una forte lite con il gruppo, spiegando di essere preoccupata per la persona che la aspetta fuori dal reality.

Francesca Manzini frena dopo le polemiche

Nel corso della puntata, Francesca Manzini ha chiarito la sua posizione davanti agli altri concorrenti e agli opinionisti in studio: «Era un gioco, ci stavamo divertendo, abbiamo giocato, ma ho chiesto di non riparlarne perché comunque fuori ho una persona, la mia vita privata è andata a rotoli».

La concorrente ha spiegato di aver temuto che alcune immagini potessero essere fraintese all’esterno, alimentando tensioni nella sua relazione privata. Argomenti grande fratello

raul dumitras

selvaggia lucarelli

Il bacio con Raul Dumitras divide la Casa

Al centro delle discussioni c’è soprattutto il presunto bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras. La gieffina ha cercato di ridimensionare l’accaduto: «Cosa è successo? Nulla, ero preoccupata che la persona che ho fuori potesse fraintendere quello che stava succedendo».

Ma la versione di Raul Dumitras è diversa. Il concorrente ha accusato Francesca di aver cambiato atteggiamento dopo la puntata: «Lei sta scaricando la colpa su di me. Quella sera io e Francesca ci siamo dati un bacio con la mano davanti, ma quando sono uscito dal confessionale, i ragazzi mi dicevano: “Ma che hai tolto le mani davanti?”».

Le dichiarazioni hanno acceso ulteriormente il dibattito nella Casa e sui social, dove il pubblico si è diviso tra chi sostiene Francesca e chi invece difende Raul.

Cesara Buonamici ironizza: “Un po’ Malgioglio, un po’ Leopardi”

In studio non sono mancati commenti pungenti. Cesara Buonamici ha stemperato la tensione con una battuta diventata subito virale: «Francesca? Un po’ Malgioglio, un po’ Leopardi. Chi ti guarda da fuori, se ti ama, non ti lascia per uno scherzo dentro al Grande Fratello».

Parole che hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico del reality.

Selvaggia Lucarelli attacca Francesca Manzini

Molto più dura invece Selvaggia Lucarelli, che ha criticato apertamente il comportamento della concorrente: «Volevo ricordarle che ha giocato per settimane sull’equivoco che era innamorata di Todaro e “Washington” non era ancora entrato nella narrativa».

La giornalista ha poi aggiunto: «Chiunque si avvicini a lei, anche nelle migliori intenzioni come Raul, viene accusato di qualsiasi cosa. Lei è un vampiro emotivo dentro la Casa, risucchia le energie».

Un intervento che ha infiammato ulteriormente il confronto in studio.

Antonella Elia rincara la dose

Anche Antonella Elia si è schierata contro Francesca Manzini, accusandola di esasperare i rapporti con gli altri concorrenti: «Esaspera qualsiasi persona, trasforma le cose. Marco le ha parlato per giorni e l’ha fatto esplodere, Adriana che le è andata vicina per parlare, adesso la odia».