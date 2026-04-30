Irama rompe il silenzio: “Sono innamorato”, la confessione inedita sulla sua vita sentimentale

Negli ultimi anni, Irama ha scelto di mantenere un profilo estremamente riservato sulla sua vita sentimentale, evitando conferme o smentite sui numerosi gossip che lo hanno coinvolto.

Una linea di discrezione che ha alimentato ancora di più la curiosità del pubblico e dei media, spesso pronti a collegarlo a diverse figure del mondo dello spettacolo.

La rivelazione: “Sono innamorato”

Per la prima volta, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha deciso di aprirsi: “Sono innamorato. Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto, a cui tengo molto”.

Pur senza rivelare l’identità della sua compagna, Irama ha raccontato di vivere una fase di maggiore serenità e consapevolezza, segnata da un rapporto stabile e significativo.

Una nuova visione dell’amore e del futuro

Il cantante ha anche condiviso una riflessione più matura sulle relazioni, sottolineando come oggi viva l’amore con maggiore equilibrio: “Una relazione – che sia amore o amicizia – deve essere un plus. Se entrambi siamo in grado di darci qualcosa in più, diventa armonia, diventa un porto sicuro”.

Parole che lasciano intravedere anche una nuova apertura verso il futuro, compresa l’idea di costruire una famiglia e diventare padre.

I gossip e i nomi del passato

Nel tempo, Irama è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica per le sue presunte relazioni con diverse personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Giulia De Lellis e Victoria Stella Doritou.

Più recentemente, si è parlato anche di un possibile legame con la cantante Mew, ex fidanzata di Matthew, alimentando ulteriori speculazioni nel mondo del gossip.

Il ruolo delle dichiarazioni di Giulia Stabile

A far crescere ulteriormente le voci è stata anche una confidenza della ballerina Giulia Stabile, che durante un momento di racconto personale ha accennato a una relazione passata con un cantante più grande di lei, vissuta in segreto e caratterizzata da intrecci sentimentali complessi.

Senza fare nomi, molti hanno ipotizzato che il riferimento potesse essere proprio a Irama, ipotesi che però non ha mai trovato conferme ufficiali.

Irama oggi: più riservatezza e serenità

Nonostante il continuo interesse mediatico, Irama sembra oggi determinato a proteggere la propria sfera privata.

La sua scelta di non esporre la relazione pubblicamente conferma un cambio di prospettiva: meno esposizione, più equilibrio personale e concentrazione sulla musica.