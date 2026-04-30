Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo si rivedono dopo cinque anni dalla rottura: il video diventa virale

Negli ultimi giorni il mondo del gossip italiano è tornato a parlare con insistenza di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, ex coppia molto seguita dal pubblico, che dopo anni di frecciatine e dichiarazioni pubbliche è tornata improvvisamente al centro dell’attenzione social.

Dal 2019 alla rottura: una storia tra alti e bassi

La relazione tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi era iniziata nel 2019, attirando fin da subito l’interesse dei fan. Tuttavia, dopo un periodo iniziale intenso, la coppia ha attraversato una forte crisi che ha portato alla rottura definitiva.

Nonostante i tentativi dell’ex protagonista di Temptation Island, che in più occasioni aveva cercato di ricucire il rapporto, la decisione di Antonella Fiordelisi è rimasta ferma: la storia era giunta al capolinea.

Le recenti frecciatine in TV e il ritorno mediatico

Negli ultimi mesi, i due ex si sono ritrovati protagonisti di un nuovo botta e risposta mediatico.

Durante un’ospitata a La Volta Buona, Antonella Fiordelisi aveva commentato in modo ironico alcuni atteggiamenti dell’ex fidanzato, sostenendo che lui fingerebbe di non conoscere bene la lingua italiana. Una dichiarazione che aveva immediatamente acceso la replica di Francesco Chiofalo, il quale aveva risposto con tono scherzoso: “Ragazzi ma state vedendo che a questa ragazza brillano gli occhi quando parla di me?”.

Successivamente, la stessa Antonella Fiordelisi, sempre nello studio di Caterina Balivo, aveva ammesso di provare ancora affetto per l’ex compagno, pur escludendo categoricamente un ritorno di coppia.

Il nuovo presente di Francesco Chiofalo e la vita sentimentale

Nel frattempo, Francesco Chiofalo ha continuato a far parlare di sé anche per il suo rapporto con la medicina estetica. L’influencer ha infatti dichiarato di essere pronto a sottoporsi a un nuovo intervento innovativo, definito come una procedura di ultima generazione appena legalizzata in Italia e in Europa.

Nonostante la relazione con Manuela Carriero, Chiofalo ha ribadito il suo interesse per questo tipo di trattamenti, suscitando curiosità e discussioni sui social.

Il nuovo incontro: il video virale che riaccende il gossip

Il vero colpo di scena arriva però da un recente incontro tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, avvenuto in uno studio di medicina estetica a distanza di circa cinque anni dalla loro separazione.

Il video del loro incontro è diventato rapidamente virale, mostrando un clima sorprendentemente sereno e disteso tra i due ex fidanzati. Entrambi sono apparsi complici e a proprio agio, lasciando intendere che le tensioni del passato siano ormai superate.

Tra sorrisi e battute, Antonella Fiordelisi ha esordito dicendo: “Non ti avevo riconosciuto!”.

Mentre, una volta uscita dalla stanza, Francesco Chiofalo ha ironizzato sulla situazione con una frase che ha fatto discutere il web: “Non mi ha mai dimenticato!”.