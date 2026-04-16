Francesco Chiofalo provoca Antonella Fiordelisi, scintille social tra i due ex fidanzati

L’intervista di Francesco Chiofalo a “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, continua a far discutere e a generare reazioni contrastanti sui social. Tra chi lo ha rivalutato e chi invece lo ha criticato duramente, il protagonista del mondo social e televisivo è tornato al centro dell’attenzione mediatica.

Nel corso della lunga intervista, durata circa 50 minuti, Chiofalo ha affrontato diversi temi personali, compresa la sua vita sentimentale, scatenando nuove polemiche e commenti.

Il riferimento alle ex e la frase che fa discutere

Tra le dichiarazioni più commentate, quella in cui Francesco Chiofalo ha sostenuto che molte delle sue ex lo “odiano”, ma che allo stesso tempo sarebbero pronte a tornare con lui se ne avessero l’occasione.

Un’affermazione che ha immediatamente riacceso l’attenzione su alcune sue relazioni passate, tra cui quella con Antonella Fiordelisi.

La replica di Antonella Fiordelisi a “La Volta Buona”

La risposta indiretta è arrivata durante un intervento televisivo di Antonella Fiordelisi ospite del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo.

L’ex gieffina ha commentato alcune affermazioni del suo ex, sostenendo che i suoi “scivoloni” linguistici sarebbero in realtà una strategia comunicativa per risultare simpatico. Inoltre, ha respinto l’idea di un sentimento di odio, ricordando però episodi in cui si sarebbe sentita denigrata pubblicamente. Argomenti grande fratello

antonella fiordelisi

Il botta e risposta su Instagram

Il confronto si è poi spostato sui social. Un estratto dell’intervento televisivo è stato pubblicato sul profilo Instagram de “La Volta Buona”, dove Francesco Chiofalo è intervenuto nei commenti con una frase ironica e provocatoria: “Ragazzi ma state vedendo che a questa ragazza brillano gli occhi quando parla di me”.

Antonella Fiordelisi, però, ha scelto una linea diversa: nessuna replica diretta o polemica. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha risposto soltanto con una lunga serie di emoji che ridono.

Il passato tra accuse e dichiarazioni mai dimenticate

Nel novembre 2022, in un’intervista rilasciata a Fanpage, Francesco Chiofalo aveva raccontato alcuni dettagli della storia con Antonella Fiordelisi, parlando anche di chat private e lanciando pesanti accuse al padre dell’influencer campana.

“Ho le chat di quando stavamo insieme. Quando Antonella doveva andare a L’Isola dei Famosi, mi ha scritto che non dovevamo postare foto insieme perché doveva risultare single. Poi, in un’altra occasione, controllando il telefono della Fiordelisi trovai delle chat in cui il padre le chiedeva ‘Che devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?’. Feci gli screen delle chat e le inviai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto veramente che persona è il padre”.