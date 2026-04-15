Francesco Chiofalo a Belve: «Occhi, naso e orecchie rifatti», il tumore al cervello e la candidatura a sindaco di Roma

L’ospitata di Francesco Chiofalo a Belve si trasforma in uno dei momenti più virali e discussi della stagione televisiva. L’ex concorrente di Temptation Island e La Pupa e il Secchione porta in studio un mix di ironia, provocazioni e confessioni personali che mettono spesso in difficoltà — tra risate e incredulità — la conduttrice Francesca Fagnani.

Un’intervista tra ironia e provocazioni: il botta e risposta con Francesca Fagnani

Fin dai primi minuti, il tono dell’intervista è leggero e sopra le righe. Quando gli viene ricordata la sua risposta sulle relazioni sentimentali — «circa 350» — Chiofalo rilancia senza esitazione: «E sono stato anche un po’ parsimonioso!».

Il dialogo si sposta rapidamente su toni ancora più ironici e provocatori, con l’ex volto televisivo che scherza sulla propria immagine pubblica e sul soprannome con cui è conosciuto: «Mi chiamano Chiofalo il nero, ma non per il colore della pelle… diciamo che sono esuberante».

Tra una battuta e l’altra, Chiofalo torna anche sulle relazioni passate: «Se faccio un gesto, me le ripiglio!», alimentando il registro leggero e ironico che caratterizza gran parte dell’intervista.

Il tema dell’immagine e la cheratopigmentazione

Uno dei passaggi più discussi riguarda il rapporto con il proprio corpo e le scelte estetiche. Chiofalo racconta la sua esperienza con la cheratopigmentazione, l’intervento chirurgico che gli ha permesso di ottenere occhi azzurri.

Alla domanda di Francesca Fagnani sul timore di non riconoscersi dopo l’operazione, risponde con disarmante sincerità: «Ma magari non mi riconoscevo».

La conduttrice osserva ironicamente come il suo desiderio sembri quello di un “principe azzurro”, e lui replica: «L’occhio azzurro fa principe azzurro. Volevo essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato».

Gli interventi estetici e l’autonarrazione senza filtri

Nel corso dell’intervista, Chiofalo ammette di aver fatto diversi interventi estetici: «Ne ho fatti tanti che ho perso il conto: orecchie, naso, zigomi e denti», aggiungendo con ironia: «Sembra che ho una tazzina di latte in bocca!».

Un racconto diretto, senza filtri, che contribuisce a rendere il confronto con la Fagnani uno dei più commentati del programma.

Il sogno politico: “Voglio candidarmi a sindaco di Roma”

Nel finale, il tono si sposta nuovamente su un piano inaspettato. Chiofalo ribadisce infatti la sua intenzione di candidarsi a sindaco di Roma, provando anche a delineare alcune idee politiche.

La reazione della conduttrice è immediata e ironica: «Ci mancava solo questa!», una battuta che chiude il segmento più leggero dell’intervista.

La parte più fragile: bullismo e malattia

Dietro il registro comico e provocatorio, emerge anche un lato più intimo e delicato. Chiofalo racconta infatti le difficoltà vissute durante l’infanzia, tra episodi di bullismo a scuola e momenti di fragilità personale.

Spazio anche al ricordo della diagnosi di un meningioma, un tumore al cervello scoperto nel 2018, che ha segnato profondamente la sua vita.