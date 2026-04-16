Antonella Fiordelisi smaschera Francesco Chiofalo: "Tutto studiato, non è stupido come fa credere"

Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, Antonella Fiordelisi ha raccontato una versione decisamente diversa del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, che nella sua intervista a Belve aveva conquistato Francesca Fagnani grazie a gaffe e strafalcioni.

“Io sono stata con questo qui?”: la frecciata sull’aspetto di Chiofalo

Il primo commento dell’influencer è stato tutt’altro che morbido. Guardando alcune immagini recenti di Chiofalo, ha ironizzato senza mezzi termini sul suo cambiamento fisico, lasciando intendere quanto oggi appaia diverso rispetto al passato.

La Fiordelisi ha ricordato la loro relazione, vissuta tra il 2019 e il 2020, sottolineando come all’epoca fosse un’altra persona, non solo nell’aspetto ma anche nell’atteggiamento. Col tempo, però, qualcosa sarebbe cambiato profondamente. Secondo il suo racconto, proprio durante la loro storia Chiofalo avrebbe iniziato a sviluppare una crescente ossessione per la chirurgia estetica, un elemento che avrebbe progressivamente incrinato il rapporto fino a spegnerlo del tutto.

La rivelazione: “Il suo italiano stentato è costruito”

Ma è un’altra la dichiarazione destinata a far discutere. Antonella Fiordelisi ha infatti sostenuto che il modo di parlare di Chiofalo non sarebbe affatto naturale, bensì studiato nei dettagli per costruire un personaggio televisivo efficace.

Secondo lei, dietro quell’immagine di uomo impacciato e poco preparato si nasconderebbe invece una persona perfettamente in grado di esprimersi correttamente. Non solo: gli errori, le incertezze e persino le difficoltà con i verbi sarebbero parte di una strategia precisa, pensata per attirare attenzione e ottenere visibilità.

In studio, le sue parole hanno colto di sorpresa molti, compresa Caterina Balivo, perché ribaltano completamente la percezione costruita nel tempo attorno a Chiofalo.

“Ossessionato dalla chirurgia estetica”: cosa c’è di vero

Se sull’italiano stentato aleggia il sospetto della finzione, c’è invece un aspetto che Antonella Fiordelisi conferma senza esitazioni: l’ossessione di Chiofalo per la chirurgia estetica.

L’influencer ha raccontato come tutto sia iniziato gradualmente, con insicurezze sempre più evidenti che lo avrebbero portato a non sentirsi a proprio agio con il suo aspetto. Una situazione che, a suo dire, sarebbe diventata così intensa da influenzare anche la qualità della vita quotidiana, tra notti insonni e desiderio costante di cambiare.

Il primo passo sarebbe stato un intervento in Turchia per il trapianto di barba, un’esperienza che lei stessa ha vissuto al suo fianco, pur non condividendo quella scelta. All’epoca, infatti, lo preferiva nella sua versione più naturale, lontana dalle trasformazioni successive.

Dopo aver acceso il dibattito con le sue dichiarazioni sul presunto “personaggio costruito”, Antonella Fiordelisi ha offerto uno sguardo più intimo sul loro rapporto e su come si sia evoluto nel tempo.

“Non ci sentiamo più”: la distanza dopo la rottura

La Fiordelisi ha chiarito senza giri di parole che oggi tra lei e Chiofalo non esiste più alcun tipo di rapporto. Una distanza netta, maturata dopo la fine della loro storia, che non ha lasciato spazio a un riavvicinamento. Argomenti antonella fiordelisi

Nonostante ciò, ha voluto fare una precisazione importante: non prova odio nei suoi confronti. Al contrario, ha respinto l’idea di essere una delle “ex che lo odiano”, come spesso raccontato dallo stesso Chiofalo.

“Lui dice che tutte le sue ex lo odiano, ma in realtà è lui che ha sempre parlato male di me quando ero in televisione”.

Le parole inaspettate: “È generoso e ha un’anima buona”

Pur non risparmiando critiche, Antonella Fiordelisi ha riconosciuto diversi lati positivi del suo ex compagno. Ha ricordato, infatti, il motivo per cui inizialmente era rimasta colpita da lui: la simpatia e una comicità naturale che lo rendevano particolarmente affascinante.

Lo ha descritto come una persona generosa, dal cuore buono, arrivando a definirlo uno dei ragazzi più generosi avuti nella sua vita. Un ritratto che contrasta con le polemiche recenti, ma che restituisce una visione più sfaccettata del personaggio.

“Per me è un ragazzo simpatico, ha una comicità innata. È molto buono, non è una cattiva persona”.

La fine della relazione: “Non ero più innamorata”

La rottura, ha spiegato, non è stata causata da un evento specifico, ma da un cambiamento nei sentimenti. Col tempo, l’amore si sarebbe semplicemente esaurito, portandola alla decisione di chiudere la relazione. “L’ho lasciato perché non ero più innamorata”, ha detto Antonella.

Tuttavia, la separazione non sarebbe stata gestita nel migliore dei modi. Secondo il suo racconto, dopo la fine della storia Chiofalo avrebbe reagito con rabbia, arrivando a parlare male di lei pubblicamente.

Il momento difficile: la vicinanza durante la malattia

Nel suo intervento, la Fiordelisi ha voluto anche ricordare un periodo particolarmente delicato vissuto accanto a Francesco Chiofalo, quello legato al tumore al cervello che lo ha colpito in passato.

Ha sottolineato di essergli stata molto vicina in quel momento, dimostrando supporto e presenza anche nelle fasi più difficili della sua vita.