Drusilla Gucci smonta Francesco Chiofalo dopo Belve: “Non tornerei mai con lui”

Il mondo del gossip televisivo italiano torna a infiammarsi dopo le ultime dichiarazioni legate a Francesco Chiofalo, protagonista dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel programma Belve. Le sue affermazioni, già molto discusse sui social, continuano a generare reazioni a catena tra ex, opinionisti e volti noti della TV.

Tra le risposte più dure spicca quella di Drusilla Gucci, ex compagna di “Lenticchio”, che ha deciso di chiarire pubblicamente la sua posizione, smontando alcune delle dichiarazioni rese in televisione.

Il caso “350 relazioni”: le parole di Francesco Chiofalo a Belve

Durante l’intervista a Belve, Francesco Chiofalo ha dichiarato di aver avuto nel corso della sua vita almeno 350 relazioni. Una cifra che ha immediatamente acceso il dibattito e attirato dubbi e commenti, soprattutto da parte della sua ex.

Le parole del romano hanno infatti diviso il pubblico tra chi le ha prese come provocazione televisiva e chi, invece, le ha considerate un’esagerazione.

Drusilla Gucci smentisce tutto: “Non credo a quelle conquiste”

A intervenire sulla questione è stata proprio Drusilla Gucci, che in un’intervista a Fanpage ha messo in dubbio le affermazioni dell’ex compagno: “Le centinaia di relazioni che millanta? Conoscendo le sue capacità amatorie, ho forti dubbi”, ha dichiarato con tono ironico.

“Non tornerei mai con lui”: la posizione netta di Drusilla Gucci

Non solo smentite, ma anche una chiusura definitiva sul piano sentimentale. Drusilla Gucci ha infatti escluso qualsiasi ipotesi di ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo: “Non tornerei mai insieme a lui. Non ho l’amaro in bocca, sto benissimo. Pensa davvero che io non abbia qualcuno?”.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha poi sottolineato come la sua vita sentimentale sia lontana dai riflettori, pur non essendo affatto vuota come insinuato da alcune dichiarazioni: “Se non speculo sulle mie relazioni, non vuol dire che non le abbia. Non le metto in mostra”.

Le “ex che tornano”: la replica ironica

Un altro punto contestato riguarda l’idea, espressa da Chiofalo, secondo cui molte sue ex sarebbero ancora legate a lui o pronte a tornare.

Anche su questo Drusilla Gucci è stata netta: “Poraccio! Questo delle ex era un argomento sul quale vaneggiava già quando stavamo insieme. Lo fa sentire meglio con sé stesso”.