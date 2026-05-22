Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il retroscena sull'incontro dopo la finale del GF Vip: "Ci siamo parlati"

Il rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane continua a far discutere anche dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Durante la finale del reality, l’attore aveva sorpreso la showgirl dichiarando di provare ancora sentimenti per lei e proponendo un incontro lontano dalle telecamere e dalle “interferenze esterne”.

Una proposta che aveva subito acceso la curiosità del pubblico: “Io sento che tu senti quello che sento io. Quindi, dopo che finirà questo programma, possiamo andare a casa da soli a parlare? Vorrei vederti senza interferenze esterne”, aveva dichiarato Delle Piane.

La risposta di Antonella Elia in diretta GF Vip

Nel corso della trasmissione, Antonella Elia aveva però frenato ogni entusiasmo, accettando sì un confronto ma solo in un momento diverso: “Ci vedremo domani mattina, abbiamo un appuntamento, avremo modo di parlare”, aveva detto con fermezza. Argomenti grande fratello

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L’incontro dopo la Casa: chiarimento definitivo

Secondo quanto raccontato dalla stessa showgirl in un’intervista a TGCom24, il faccia a faccia tra i due è effettivamente avvenuto subito dopo la sua uscita dalla Casa. Non solo: i due si sarebbero anche risentiti in occasione del compleanno di lui, il 21 maggio.

Nonostante questo riavvicinamento, l’esito del confronto è stato chiaro: nessun ritorno di fiamma.

“Gli voglio un bene immenso, ma non torno indietro”

Antonella Elia ha spiegato senza mezzi termini la sua posizione, confermando la chiusura definitiva della relazione sentimentale: “Ho parlato con lui appena uscita dalla Casa. Gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l’ho lasciato. Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico. Ma non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo”.

Una storia importante ma ormai conclusa

Già all’interno del Grande Fratello Vip, Antonella Elia aveva mostrato grande chiarezza sulla sua relazione con Pietro Delle Piane, definendo il loro rapporto intenso ma non più sostenibile. La showgirl aveva infatti dichiarato: “Penso proprio che sia finita. L’ho amato, ma non credo che sia recuperabile la nostra storia”.

E ancora: “Ci siamo amati, ma non siamo riusciti a costruire qualcosa di profondo”.

La chiusura definitiva tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Nonostante il sentimento e il lungo legame condiviso, la decisione appare ormai irrevocabile. Antonella Elia sembra determinata a voltare pagina, mantenendo però rispetto e affetto per il suo ex compagno.