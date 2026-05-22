Renato Biancardi si sfoga dopo il GF Vip: “Assurda mancanza di sensibilità giudicare il rapporto con mia figlia”

Renato Biancardi è intervenuto sui social per fare alcune precisazioni sul suo rapporto con la figlia Roberta, dopo le polemiche nate in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L’ex gieffino ha deciso di rispondere ai commenti degli utenti che, dopo la messa in onda della finale, hanno messo in dubbio la spontaneità del legame con la bambina.

L’incontro in diretta tra Renato Biancardi e la figlia Roberta

Durante la finale del Grande Fratello Vip, la piccola Roberta ha avuto la possibilità di rivedere suo padre dopo mesi di lontananza. Accompagnata dalla madre Enrica, la bambina ha raggiunto la passerella visibilmente emozionata, correndo inizialmente verso il padre.

La situazione, però, si è fatta subito più intensa: travolta dalla presenza di pubblico e telecamere, la bambina ha mostrato un comprensibile disagio, rifugiandosi tra le braccia della madre. Argomenti grande fratello

Un momento umano e spontaneo che, tuttavia, ha generato reazioni contrastanti sui social.

Le battute in diretta e la reazione del pubblico

Nel corso dell’incontro, non sono mancati momenti di leggerezza. La madre Enrica ha incoraggiato la figlia dicendo: “Dovevamo dire un sacco di cose a papà”.

Renato Biancardi, cercando di stemperare la tensione, ha risposto con ironia: “Sarebbe stato meglio restare nella casa”.

Anche la conduttrice Ilary Blasi ha interagito con la piccola chiedendole: “Ti è mancato papà?”. A quel punto Biancardi ha scherzato: “Ilary, stai facendo tutte domande sbagliate stasera”.

Proprio questi scambi, però, sono stati interpretati da alcuni utenti social in modo critico, alimentando discussioni sul reale stato del rapporto padre-figlia.

Lo sfogo social di Renato Biancardi

Dopo la diffusione dei commenti, Renato Biancardi ha deciso di intervenire sui social per chiarire la propria posizione, mostrando forte irritazione per le interpretazioni circolate online.

L’ex concorrente ha dichiarato: “Trovo assurdo dove possa arrivare la non sensibilità delle persone. Tirare in mezzo un rapporto padre-figlia solo per strappare qualche consenso nei commenti”.

Biancardi ha poi aggiunto di voler lasciarsi alle spalle l’esperienza del reality per concentrarsi sulla propria vita privata, ma ha sottolineato come la pressione mediatica e social gli stia rendendo difficile farlo: “Ora non ci riesco”.