Francesca Manzini contro Marco Berry al GF Vip: “Frasi gravi su Raz Degan”, audio censurato

Nella Casa del Grande Fratello Vip si è verificato un nuovo momento di forte tensione tra Francesca Manzini e Marco Berry, dopo alcune osservazioni considerate dalla comica particolarmente indelicate.

Secondo quanto emerso, lo scontro sarebbe nato in seguito a commenti e domande ritenute fuori luogo sul delicato rapporto tra la Manzini e la sorella. La situazione è poi degenerata in una discussione più ampia che ha coinvolto anche altri concorrenti.

Le accuse di Francesca Manzini: “Ha detto cose gravi su Raz Degan”

Poche ore prima dello scontro, Francesca Manzini avrebbe espresso forti perplessità su alcune affermazioni attribuite a Marco Berry, tirando in causa anche Raz Degan.

Durante una conversazione in giardino con Raul Dumitras, la comica avrebbe dichiarato: “Lucia avrà i suoi difetti e farà degli sbagli, ma dire che non vale niente è troppo. Si può dire a una ragazza che non vale nulla o vale poco? E su Raz Degan ha detto cose gravi…”.

La produzione del programma, in quel momento, avrebbe temporaneamente abbassato l’audio, rendendo incompleto il passaggio successivo del discorso.

Il tema delle parole e delle responsabilità nella Casa

Ristabilito l’audio, Francesca Manzini ha proseguito riflettendo sull’importanza del linguaggio all’interno del reality: “Bisogna sempre stare attenti con le parole, qui dentro sotto le telecamere e anche fuori. Serve attenzione sui termini, su tutti e tutto…”.

La concorrente ha poi sottolineato come alcune uscite non sarebbero coerenti con l’immagine di sensibilità attribuita ad alcuni partecipanti del programma.

Il riferimento a un’altra frase controversa

Nel corso di una successiva conversazione con Raimondo Todaro, la Manzini avrebbe riportato anche un’altra frase attribuita a Marco Berry, giudicata da lei inappropriata: “Ha detto, ‘pensa a un nero, se fosse stato un nero se ne sarebbe andato con il telefono’…”

La gieffina ha commentato criticamente l’uscita, definendola non in linea con un linguaggio rispettoso e sensibile.

Il contesto: rapporti già noti tra i protagonisti

Va ricordato che Marco Berry e Raz Degan si conoscono da tempo e hanno lavorato insieme in passato nel programma “Mistero”, tra il 2010 e il 2011, insieme anche a Daniele Bossari.