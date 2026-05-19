Grande Fratello Vip, le anticipazioni della finalissima

Questa sera andrà in onda su Canale 5 la tanto attesa finalissima di GF Vip 8, il reality show condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. Dopo mesi di tensioni, alleanze, polemiche e colpi di scena, il pubblico scoprirà finalmente chi sarà il vincitore di questa edizione.

GF Vip 8, clima tesissimo nella Casa prima della finale

Anche negli ultimi giorni nella Casa non sono mancati gli scontri tra i concorrenti rimasti in gara. In particolare, a infiammare il dibattito sono stati Raul Dumitras e Renato Biancardi, protagonisti di numerosi faccia a faccia che hanno acceso il pubblico sui social.

Le tensioni accumulate nel corso delle settimane renderanno ancora più spettacolare l’ultimo appuntamento del reality, tra televoti decisivi ed eliminazioni a sorpresa. Argomenti grande fratello

La finale di GF Vip 8 si apre con una sigla speciale

Secondo quanto rivelato dal comunicato stampa ufficiale, la serata finale si aprirà con un momento spettacolare: Ilary Blasi, gli ex concorrenti e il corpo di ballo daranno vita a una sigla evento pensata per celebrare questa edizione del programma.

Non mancherà però un’imprevedibile incursione di una coreografa dal “tecnicismo centrale”, pronta a sorprendere concorrenti e pubblico.

L’ultima sfida dei Vipponi: torna la battaglia dei talenti

Nel corso della puntata spazio anche all’ultima “battaglia dei talenti”. Dopo settimane di prove e competizioni, i concorrenti porteranno in scena una performance che unirà i momenti di ballo più iconici di tutta l’edizione.

Una sfida che promette spettacolo e nostalgia, prima dell’attesissima proclamazione finale.

Televoto decisivo tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro

Alla finale sono arrivati in sette, tra concorrenti già proclamati finalisti e aspiranti tali. Il primo verdetto della serata riguarderà il televoto tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro.

Solo uno dei due potrà continuare la corsa verso la vittoria finale. Un momento decisivo che potrebbe cambiare completamente gli equilibri della serata.

Emozioni, reunion e tensione fino all’ultimo verdetto

Dopo il primo risultato del televoto, i concorrenti vivranno momenti di grande emozione grazie agli incontri con i propri familiari e alla possibilità di rivivere i momenti più intensi dell’esperienza nella Casa.

Tra lacrime, sorprese e ricordi, la tensione continuerà a crescere fino alla sfida conclusiva che decreterà il vincitore assoluto di GF Vip 8, pronto ad aggiudicarsi il montepremi finale.