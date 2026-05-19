Grande Fratello Vip 2026: chi vincerà? Previsioni e classifica dei bookmaker

Il conto alla rovescia è iniziato: dopo 63 giorni nella Casa, il Grande Fratello Vip 2026 Grande Fratello Vip 2026 si avvicina alla sua puntata finale. Tra dinamiche, scontri, alleanze e televoti decisivi, il pubblico è pronto a scoprire chi alzerà il trofeo.

Secondo le principali piattaforme di scommesse, il quadro sembra già delineato, ma il televoto finale potrebbe ancora ribaltare tutto.

I finalisti del Grande Fratello Vip 2026

I concorrenti arrivati all’ultima fase del gioco sono:

Antonella Elia

Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo

Raul Dumitras

Adriana Volpe

A questi si aggiunge il televoto per il sesto posto tra:

Raimondo Todaro

Renato Biancardi

Uno dei due lascerà il gioco all’inizio della finalissima.

Chi è la favorita secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse sono sorprendentemente concordi: la grande favorita alla vittoria finale è Alessandra Mussolini Alle sue spalle si posiziona stabilmente Antonella Elia, mentre per il terzo posto le previsioni divergono.

Quote bookmaker: il quadro completo

Bwin

Alessandra Mussolini: 2.75

Antonella Elia: 3.00

Raul Dumitras: 7.00

Lucia Ilardo: 7.50

Raimondo Todaro: 7.50

Adriana Volpe: 12.00

Renato Biancardi: 41.00

Betsson

Alessandra Mussolini: 3.00

Antonella Elia: 3.50

Raimondo Todaro: 6.00

Raul Dumitras: 7.00

Lucia Ilardo: 10.00

Adriana Volpe: 15.00

Renato Biancardi: 50.00

BetFlag

Alessandra Mussolini: 3.00

Antonella Elia: 3.00

Raimondo Todaro: 7.00

Raul Dumitras: 7.00

Lucia Ilardo: 7.00

Adriana Volpe: 11.00

Renato Biancardi: 51.00

William Hill

Alessandra Mussolini: 3.00

Antonella Elia: 3.50

Raimondo Todaro: 6.00

Raul Dumitras: 7.00

Lucia Ilardo: 10.00

Adriana Volpe: 15.00

Renato Biancardi: 50.00

Sisal

Alessandra Mussolini: 1.90

Antonella Elia: 3.50

Adriana Volpe: 7.50

Lucia Ilardo: 9.00

Raul Dumitras: 9.00

Raimondo Todaro: 9.00

Renato Biancardi: 100.00