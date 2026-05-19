Grande Fratello Vip 2026: chi vincerà? Previsioni e classifica dei bookmaker

Il conto alla rovescia è iniziato: dopo 63 giorni nella Casa, il Grande Fratello Vip 2026 Grande Fratello Vip 2026 si avvicina alla sua puntata finale. Tra dinamiche, scontri, alleanze e televoti decisivi, il pubblico è pronto a scoprire chi alzerà il trofeo.
Secondo le principali piattaforme di scommesse, il quadro sembra già delineato, ma il televoto finale potrebbe ancora ribaltare tutto.
I finalisti del Grande Fratello Vip 2026
I concorrenti arrivati all’ultima fase del gioco sono:
- Antonella Elia
- Alessandra Mussolini
- Lucia Ilardo
- Raul Dumitras
- Adriana Volpe
A questi si aggiunge il televoto per il sesto posto tra:
- Raimondo Todaro
- Renato Biancardi
Uno dei due lascerà il gioco all’inizio della finalissima.
Chi è la favorita secondo i bookmaker
Le principali agenzie di scommesse sono sorprendentemente concordi: la grande favorita alla vittoria finale è Alessandra Mussolini Alle sue spalle si posiziona stabilmente Antonella Elia, mentre per il terzo posto le previsioni divergono.
Quote bookmaker: il quadro completo
Bwin
- Alessandra Mussolini: 2.75
- Antonella Elia: 3.00
- Raul Dumitras: 7.00
- Lucia Ilardo: 7.50
- Raimondo Todaro: 7.50
- Adriana Volpe: 12.00
- Renato Biancardi: 41.00
Betsson
- Alessandra Mussolini: 3.00
- Antonella Elia: 3.50
- Raimondo Todaro: 6.00
- Raul Dumitras: 7.00
- Lucia Ilardo: 10.00
- Adriana Volpe: 15.00
- Renato Biancardi: 50.00
BetFlag
- Alessandra Mussolini: 3.00
- Antonella Elia: 3.00
- Raimondo Todaro: 7.00
- Raul Dumitras: 7.00
- Lucia Ilardo: 7.00
- Adriana Volpe: 11.00
- Renato Biancardi: 51.00
William Hill
- Alessandra Mussolini: 3.00
- Antonella Elia: 3.50
- Raimondo Todaro: 6.00
- Raul Dumitras: 7.00
- Lucia Ilardo: 10.00
- Adriana Volpe: 15.00
- Renato Biancardi: 50.00
Sisal
- Alessandra Mussolini: 1.90
- Antonella Elia: 3.50
- Adriana Volpe: 7.50
- Lucia Ilardo: 9.00
- Raul Dumitras: 9.00
- Raimondo Todaro: 9.00
- Renato Biancardi: 100.00