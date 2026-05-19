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Grande Fratello Vip 2026: chi vincerà? Previsioni e classifica dei bookmaker

Grande Fratello Vip 2026: chi vincerà? Previsioni e classifica dei bookmaker

Finale del GF Vip 2026: i bookmaker indicano il favorito, ma il televoto può ancora ribaltare tutto

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Il conto alla rovescia è iniziato: dopo 63 giorni nella Casa, il Grande Fratello Vip 2026 Grande Fratello Vip 2026 si avvicina alla sua puntata finale. Tra dinamiche, scontri, alleanze e televoti decisivi, il pubblico è pronto a scoprire chi alzerà il trofeo.

Secondo le principali piattaforme di scommesse, il quadro sembra già delineato, ma il televoto finale potrebbe ancora ribaltare tutto.

I finalisti del Grande Fratello Vip 2026

I concorrenti arrivati all’ultima fase del gioco sono:

  • Antonella Elia
  • Alessandra Mussolini
  • Lucia Ilardo
  • Raul Dumitras
  • Adriana Volpe

A questi si aggiunge il televoto per il sesto posto tra:

  • Raimondo Todaro
  • Renato Biancardi

Uno dei due lascerà il gioco all’inizio della finalissima.

Chi è la favorita secondo i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse sono sorprendentemente concordi: la grande favorita alla vittoria finale è Alessandra Mussolini Alle sue spalle si posiziona stabilmente Antonella Elia, mentre per il terzo posto le previsioni divergono.

Quote bookmaker: il quadro completo

Bwin

  • Alessandra Mussolini: 2.75
  • Antonella Elia: 3.00
  • Raul Dumitras: 7.00
  • Lucia Ilardo: 7.50
  • Raimondo Todaro: 7.50
  • Adriana Volpe: 12.00
  • Renato Biancardi: 41.00

Betsson

  • Alessandra Mussolini: 3.00
  • Antonella Elia: 3.50
  • Raimondo Todaro: 6.00
  • Raul Dumitras: 7.00
  • Lucia Ilardo: 10.00
  • Adriana Volpe: 15.00
  • Renato Biancardi: 50.00

BetFlag

  • Alessandra Mussolini: 3.00
  • Antonella Elia: 3.00
  • Raimondo Todaro: 7.00
  • Raul Dumitras: 7.00
  • Lucia Ilardo: 7.00
  • Adriana Volpe: 11.00
  • Renato Biancardi: 51.00

William Hill

  • Alessandra Mussolini: 3.00
  • Antonella Elia: 3.50
  • Raimondo Todaro: 6.00
  • Raul Dumitras: 7.00
  • Lucia Ilardo: 10.00
  • Adriana Volpe: 15.00
  • Renato Biancardi: 50.00

Sisal

  • Alessandra Mussolini: 1.90
  • Antonella Elia: 3.50
  • Adriana Volpe: 7.50
  • Lucia Ilardo: 9.00
  • Raul Dumitras: 9.00
  • Raimondo Todaro: 9.00
  • Renato Biancardi: 100.00

 

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