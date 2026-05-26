Grande Fratello, Pamela Petrarolo sul rapporto con le Non è la Rai: "Ci sono state delle divergenze..."

Nel mondo della televisione, il tema dei rapporti tra ex colleghe torna nuovamente al centro dell’attenzione. A intervenire è stata Pamela Petrarolo, ospite della trasmissione A tutto gossip su Erretvweb, condotta da Lisa Fusco, che ha voluto chiarire la sua posizione sulle presunte tensioni con Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Maria Monsé con la figlia Perla Maria.

Ilaria Galassi: “Siamo cresciute insieme, non c’è alcun problema”

Nel corso delle recenti dichiarazioni, Ilaria Galassi aveva sottolineato il forte legame nato negli anni con le colleghe: “Io voglio molto bene a loro, perché siamo cresciute insieme. Poi magari si possono avere punti di vista diversi, ma io voglio bene a tutte e due”.

L’ex volto di Non è la Rai ha spiegato come la vita quotidiana e gli impegni abbiano inevitabilmente allentato i contatti, senza però incrinare il sentimento di affetto: “I figli, gli impegni giornalieri ti portano a non sentirsi sempre, però io ce li ho sempre nel cuore”. Argomenti grande fratello

Eleonora Cecere: “Dopo il GF Vip non ci siamo più sentite”

Di tono leggermente diverso le parole di Eleonora Cecere, che ha ricordato come i rapporti si siano progressivamente affievoliti dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip: “È vero, siamo cresciute assieme… ma dopo il Grande Fratello non ho più sentito nessuno”.

La Cecere ha comunque ribadito che, pur senza contatti recenti, il ricordo dell’esperienza condivisa resta positivo e privo di attriti.

Pamela Petrarolo: “Non ci siamo prese per le extension”

A fare chiarezza è stata proprio Pamela Petrarolo, che ha confermato la versione di un progressivo allontanamento fisiologico, negando però qualsiasi litigio: “Non ci siamo prese per le extension. Credo che stiamo dedicando troppo tempo a qualcosa che non esiste, visto che nessuna ha litigato con nessuna”.

La showgirl ha spiegato come, dopo il GF Vip, ci siano state occasioni di incontro e anche un viaggio condiviso verso Milano, ma senza che questo abbia consolidato i rapporti: “Finito il GF ci siamo viste per una puntata di Verissimo, abbiamo fatto il viaggio fino a Milano insieme”.

Il riferimento a Maria Monsé: “Non sono capricci”

Nel corso dell’intervista, Pamela Petrarolo ha anche risposto alle dichiarazioni di Maria Monsé e della figlia Perla Maria, che avevano messo in discussione le motivazioni della sua uscita dal reality.

La Petrarolo ha respinto ogni accusa di strategia o comportamento opportunistico: “Il Grande Fratello ha un’organizzazione molto ferrea: non ti fanno uscire per capricci”.

E ha aggiunto una stoccata finale sul tema delle polemiche: “Io non parlo di loro perché non le penso proprio. Il fatto che loro abbiano sempre me in bocca mi fa pensare che parlare di me convenga”.

“Ognuno esce a modo suo”

Con tono più diretto, Pamela Petrarolo ha concluso sottolineando la diversità delle esperienze vissute nel reality: “Io sono uscita, poi sono rientrata perché il Grande Fratello mi ha voluta. Anche loro sono uscite con il televoto e poi non sono più potute rientrare”.