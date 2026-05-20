Grande Fratello, tensione tra le “Non è la Rai”? Eleonora Cecere smentisce Ilaria Galassi: “Non è vero che…”

Nuove tensioni e chiarimenti tra ex protagoniste del mondo televisivo e dei reality. Ospiti della trasmissione “A tutto gossip” in onda su Erretvweb e condotta da Lisa Fusco, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere sono intervenute dopo le dichiarazioni di Maria Monsé, che aveva raccontato la sua esperienza nella Casa del reality parlando anche di vecchi contrasti con alcune protagoniste di Non è la Rai.

Le parole della Monsé avevano riacceso il dibattito sul rapporto tra le ex concorrenti e sulle dinamiche vissute durante la permanenza nel programma.

La replica di Ilaria Galassi: “Non mi interessa essere definita calcolatrice”

Nel suo intervento, Ilaria Galassi ha voluto rispondere con fermezza alle accuse indirette emerse nelle recenti dichiarazioni: “Non voglio parlare di loro, parlo di me. Io non sono una calcolatrice, perché se lo fossi stata sarei rimasta, non sarei andata via. Avrei creato dinamiche, quindi una ‘calcolatrice’ non lo sono. Se poi loro si sentono delle calcolatrici è un problema loro, a me non interessa”. Argomenti grande fratello

L’ex volto televisivo ha poi sottolineato di non dare peso alle polemiche: “Mi fanno molta tenerezza, soprattutto lei, essendo madre, che fa queste cose per avere hype. A me sinceramente non interessa. So come mi sono comportata”.

Il rapporto con Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo

Nel corso dell’intervista, la Galassi ha affrontato anche il tema del rapporto con le storiche amiche Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, chiarendo che non ci sarebbero rotture definitive: “Io voglio molto bene a loro, siamo cresciute insieme. Si possono avere punti di vista diversi, ma io voglio bene a tutte e due”.

E ancora: “I figli e gli impegni quotidiani ti portano a non sentirsi sempre, ma ce le ho sempre nel cuore. Non ho nessun problema con Eleonora assolutamente”.

Eleonora Cecere: “Dopo il Grande Fratello Vip non ci siamo più sentite”

A sua volta, Eleonora Cecere ha offerto la sua versione dei fatti, chiarendo la situazione dei rapporti dopo l’esperienza al reality Grande Fratello: “È vero, siamo cresciute insieme. Con Ilaria ci conosciamo da prima di Non è la Rai, già ai tempi di Domenica In con Boncompagni”.

La Cecere ha però precisato: “Dopo il Grande Fratello non ho più sentito nessuno. È vero che ognuna di noi sta facendo il proprio percorso.”

Solo in occasione di un incontro in studio, ha aggiunto, ci sarebbe stato un chiarimento tra le parti.

Il ricordo di Non è la Rai e l’episodio shock

La conversazione si è poi spostata su un momento delicato del passato legato a Non è la Rai, programma che ha segnato l’inizio della loro carriera.

Eleonora Cecere ha ricordato: “Avevo 11 anni, era tutto surreale. Un amore enorme dal pubblico, ma anche episodi inquietanti”.

Tra questi, un episodio che l’ha particolarmente colpita: “Mi mandarono una bambola con uno spillo nella tempia, senza una gamba, con un cappio al collo e un biglietto: ‘Questa sei tu e questa è la fine che farai’. Lì ho avuto un po’ di paura”.