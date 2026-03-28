Grande Fratello Vip, cambio improvviso: perché va in onda lunedì 30 e non martedì 31 marzo

Anche questa edizione del Grande Fratello Vip fatica a decollare. Nonostante il ritorno della formula “vip”, della conduzione affidata a Ilary Blasi e della nuova presenza in studio di Selvaggia Lucarelli, gli ascolti del reality show non stanno soddisfacendo le aspettative.

Sin dalla prima puntata, infatti, i risultati si sono rivelati piuttosto deludenti, spingendo i vertici Mediaset a valutare persino una possibile chiusura anticipata del programma.

Cambio di programmazione: perché il GF Vip va in onda lunedì

In attesa di una decisione definitiva da parte della rete, prevista nel corso della giornata di mercoledì, si corre ai ripari per cercare di salvare lo share. La prossima settimana, il Grande Fratello Vip non andrà in onda martedì 31 marzo, come inizialmente previsto.

La scelta non è casuale: il reality ha deciso di evitare lo scontro diretto con la nazionale di calcio, che proprio martedì 31 marzo si gioca l’accesso ai prossimi Mondiali nella gara contro la Bosnia. Per questo motivo, come riportato da Davide Maggio, la quinta puntata sarà anticipata a lunedì 30 marzo, prendendo il posto dello speciale di Scherzi a parte.

Al contrario, nella serata di martedì andrà in onda la soap Forbidden Fruit, scelta strategica proprio per “coprire” una serata televisiva dominata dal calcio. Argomenti grande fratello

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La concorrenza resta comunque temibile

Nonostante lo spostamento, il reality dovrà comunque vedersela con una concorrenza non indifferente. Su altre reti, infatti, andrà in onda l’ultima puntata della fiction Guerrieri, che ha già registrato buoni risultati in termini di ascolti.

A guidare il progetto c’è Alessandro Gassman, un nome di grande richiamo per il pubblico. Un avversario forse meno forte rispetto alla nazionale, ma comunque capace di mettere in difficoltà il Grande Fratello Vip.

Il futuro del GF Vip appeso agli ascolti

La situazione resta quindi delicata. Le prossime puntate saranno decisive per capire se il reality riuscirà a recuperare terreno o se, al contrario, Mediaset opterà per una chiusura anticipata.

Tutto dipenderà dalla risposta del pubblico: il Grande Fratello Vip riuscirà a riconquistare l’interesse degli spettatori o è destinato a un flop definitivo?