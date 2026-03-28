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GF Vip, scontro tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea: c'entra Nicolò Brigante

GF Vip, scontro tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea: c'entra Nicolò Brigante

Nella Casa del Grande Fratello Vip scoppia un acceso confronto tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea, nato da giudizi pungenti e tensioni personali legate anche alla vicinanza con Nicolò Brigante

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip scoppiano scintille tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea, protagoniste di un acceso confronto nato attorno al rapporto con Nicolò Brigante. Nelle ultime settimane, infatti, il concorrente è apparso particolarmente vicino all’attrice e musicista, alimentando tensioni e incomprensioni all’interno della Casa.

Cosa è successo nella Casa

Dopo aver commentato il legame tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, Ibiza Altea ha espresso il suo giudizio su Blu Barbara Prezia, criticandone atteggiamenti e comportamenti: «È una gatta morta su tante cose», ha dichiarato senza mezzi termini.

Parole che non sono passate inosservate. Prezia ha risposto con decisione, difendendo la propria spontaneità: «Sono tutte cavolate quelle che ha detto. Qui non sono a gambe aperte per fare colpo su qualcuno, ma perché sono in tuta e mi sento a mio agio. Io sono me stessa, tu non mi conosci».

La modella ha poi aggiunto una frecciata: «Hai un giudizio molto facile e da chi ha subito critiche non mi aspetto frasi del genere».

La replica di Ibiza Altea

Ibiza Altea non è rimasta in silenzio e ha ribattuto: «Tu non conosci il mio passato e non mi sono aperta con te perché non me la sento».

Argomenti

Uno scambio che ha acceso ancora di più gli animi, evidenziando tensioni personali e incomprensioni profonde tra le due concorrenti.

Interviene Selvaggia Lucarelli

A prendere posizione è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha difeso Prezia, lanciando una riflessione diretta ad Altea: «Non è che Ibiza soffre che anche le altre donne della Casa possano essere disinvolte quanto lei? La sensazione è che tu non ti senta a tuo agio».

Il chiarimento di Nicolò Brigante

Per mettere fine ai dubbi su possibili triangoli o interessi sentimentali, è intervenuta la conduttrice Ilary Blasi, dando la parola a Nicolò Brigante. Il concorrente ha chiarito la sua posizione: «Io non sono qui per farmi una storia d’amore, sto soltanto conoscendo persone. Sia ragazze, ma anche ragazzi». 

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