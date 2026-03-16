Martedì sera Antonella Elia varcherà nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip, tornando ad essere a tutti gli effetti una concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi. L’ingresso della showgirl è molto atteso, soprattutto dopo le recenti tensioni con un’altra protagonista della Casa.

La frecciata a Adriana Volpe

Prima di rientrare in gioco, Antonella Elia ha replicato alle parole di Adriana Volpe, già entrata al GF Vip, che aveva parlato del loro complicato rapporto. Durante la puntata di Verissimo andata in onda domenica 15 marzo, la showgirl non ha risparmiato critiche: "Io sono apertissima al prossimo, fino a che il prossimo sta a casa sua. Adriana è un serpente a sonagli. Lei mi convince che mi vuole bene e in realtà non le frega nulla di me".

Antonella ha aggiunto: "Io mi ero infatuata di lei perché pensavo fosse buonissima e dolcissima e non era così. Sarà molto dura, perché non mi freno. Devo essere onesta. Non è che sia entusiasta di ritrovarla in casa. Al GF Vip lei mi ha tradito, questa volta non mi frega".

La showgirl ha spiegato che Volpe si era alleata con i suoi nemici e che ha scoperto che non erano affatto amiche, annunciando anche un po’ di vendetta: "Io sono uno scorpione".

La fine della storia con Pietro Delle Piane

Sempre a Verissimo, Antonella Elia ha parlato della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane, chiarendo i reali motivi della separazione: "Ho capito che non era il mio uomo ideale. Per me il matrimonio è un passo difficile, importante e impegnativo. Avere definitivamente il compagno definitivo mi metteva paura". Argomenti grande fratello

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Antonella ha continuato: "Il matrimonio era diventato un fardello per me, stavamo regalando la nostra privacy e questo matrimonio sembrava stesse diventando un business. Era una relazione fatta di tensioni, alti e bassi di continuo. Stavamo vivendo qualcosa di tossico. Lui è venuto a prendere le cose a casa ed è stato dolorosissimo".

La showgirl ha anche raccontato come i ricordi della relazione la colpiscano ancora: "A volte apro l’armadio, mi ricordo dei suoi vestiti e mi viene male".

Le dipendenze di Antonella Elia

Infine, Antonella Elia ha ironizzato sulla propria indipendenza emotiva: "Purtroppo io non voglio dipendenze. Ho quella da tè verde e anche dal cioccolato. Penso possano bastare!".