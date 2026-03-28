GionnyScandal abbandona il GF Vip: «Preferisco stare bene», il motivo del ritiro

GionnyScandal ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, diventando il secondo concorrente a lasciare questa edizione, ma per una scelta del tutto personale. Durante la puntata di venerdì 27 marzo 2026, l’artista ha annunciato la sua decisione, spiegando con semplicità e sincerità le ragioni del suo gesto: «Preferisco stare bene, piuttosto che rimanere qui».

Una scelta nata dalla nostalgia

Negli ultimi giorni all’interno della casa, GionnyScandal aveva mostrato un crescente malessere. La lontananza dalla fidanzata Clara e dal suo gatto Teddy si è trasformata in una nostalgia difficile da gestire, che lo ha portato a mettersi a nudo con gli altri concorrenti.

Parlando con loro, il cantante ha lasciato emergere tutta la sua fragilità, collegando il suo stato d’animo a un passato segnato da esperienze dolorose: «Per me non c’è mai stata una tregua. Se non avessi sofferto, probabilmente non avrei mai iniziato a scrivere canzoni».

La storia di Gionata Ruggieri

Dietro il nome d’arte si cela Gionata Ruggieri, la cui vita è stata segnata fin dall’infanzia. Abbandonato dai genitori biologici in Basilicata a soli tre mesi, è stato adottato a due anni e cresciuto in Brianza.

La sua crescita è stata però segnata da perdite profonde. Il padre adottivo è morto quando aveva appena cinque anni, mentre la madre è scomparsa quando lui ne aveva dieci, colpita da un infarto davanti ai suoi occhi. Un ricordo che ancora oggi lo accompagna: «Ricordo che stavo colorando un disegno».

In quel vuoto affettivo, è stata la nonna a diventare il suo punto di riferimento più importante, una figura che lui stesso ha definito come una seconda madre.

L’incontro con i genitori biologici

Anni dopo, spinto dal suo manager, GionnyScandal ha deciso di cercare le sue origini. L’incontro con la madre biologica è stato carico di emozione: «Quando mi ha abbracciato non si staccava da me», ha raccontato.

Diverso, invece, il rapporto con il padre biologico, che si è incrinato quasi subito. Dopo appena un mese, una richiesta economica ha compromesso tutto, portando a una rottura definitiva: «Non ho fatto nemmeno in tempo ad affezionarmi. Meglio così». Argomenti grande fratello

Clara entra in casa per sostenerlo

Nel tentativo di aiutarlo a superare questo momento, la conduttrice Ilary Blasi ha fatto entrare nella casa la fidanzata Clara. La ragazza ha cercato di rassicurarlo e dargli forza, ricordandogli quanto fosse già riuscito a superare nella vita.

Le sue parole sono state piene di affetto: «Io sono qui per te… Non devi mollare, hai passato cose più difficili di questa».

Anche altri volti noti, come Marco Berry, Cesara Buonamici e Alessandra Mussolini, hanno provato a convincerlo a restare, sottolineando la forza dimostrata nel suo percorso.

La decisione finale e l’addio

Nonostante il sostegno ricevuto, GionnyScandal ha scelto di seguire ciò che sentiva davvero necessario. La mancanza dei suoi affetti più cari, unita al bisogno di ritrovare serenità, ha avuto la meglio.

Tra le cose che più gli pesavano, anche il legame con il suo gatto Teddy, descritto come «un figlio». Un dettaglio che racconta molto della sua sensibilità e del bisogno di tornare a una dimensione più intima.

Prima di lasciare la casa, ha salutato i suoi compagni con parole cariche di affetto: «L’altra metà del mio cuore è con voi… ci rivediamo tra un mese e mezzo».