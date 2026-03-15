Durante una recente intervista con MOW Privè, Matilde Brandi, showgirl e ballerina nota al pubblico anche grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontata senza filtri, svelando dettagli intimi della sua vita sentimentale. Famosa per il suo carattere deciso e per i confronti diretti nella Casa, la Brandi ha parlato del suo primo amore e dei luoghi più insoliti in cui ha vissuto momenti di passione.

Il primo amore di Matilde Brandi

La showgirl ha ricordato con sincerità il suo primo rapporto amoroso, avvenuto in camerino con un collega ballerino durante le registrazioni di Buona Domenica: "La prima volta è stata tardi, con un ballerino. Facevamo Buona Domenica. Avevo 19 anni, con lui sono stata fidanzata tanti anni. È successo nel camerino della RAI, di via Teulada, quella storica".

Oggi, ogni volta che torna in quegli studi, non può fare a meno di pensare a quel momento speciale: "Eh sì, che ancora ogni tanto quando entro in questi camerini… che ancora ci si va…".

I luoghi più insoliti per l’amore

Non si è fermata qui: intervistata sui posti più particolari in cui ha fatto l’amore, Matilde Brandi ha rivelato due situazioni davvero originali. Oltre al camerino, c’è stata una volta in riva al mare: "È stupendo, proprio tipo il bagnasciuga… è stupendo dai!". Argomenti grande fratello

E un’altra avventura amorosa in pieno centro a Roma, davanti a un famoso monumento, senza svelare ulteriori dettagli, lasciando immaginare la passione travolgente tra le bellezze della città eterna.

Il futuro con Francesco Tafanelli

Da tempo legata all’imprenditore Francesco Tafanelli, la coppia ha annunciato durante un’ospitata a La Volta Buona la data delle nozze:

"Decisamente sì, ci sposiamo. Tutti le chiedono una sorta di esclusiva sulla data, ma in realtà sarà l’anno prossimo. L’idea è quella di fare le nozze a gennaio, al freddo. L’unica cosa sulla quale siamo d’accordo è di farlo in un posto al caldo, solo per la nostra famiglia. Poi magari faremo una festa invitando amici".

Dopo aver rimandato il matrimonio a causa degli impegni lavorativi, il 2026 sarà finalmente l’anno perfetto per il grande giorno.