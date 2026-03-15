Lo scorso mese sul web aveva iniziato a circolare con insistenza la voce che Guendalina Tavassi potesse partecipare al nuovo Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi. L’indiscrezione era stata rilanciata da numerosi siti e pagine di gossip, alimentando la curiosità degli appassionati di reality.

A frenare l’entusiasmo ci aveva però pensato la diretta interessata. Attraverso alcune storie su Instagram, Tavassi aveva smentito la notizia spiegando di non aver sostenuto alcun provino.

"Mi sarebbe tanto piaciuto esserci, avrei anche ritrovato Ilary Blasi. La verità è che non ho fatto nemmeno il provino per questo Grande Fratello", aveva dichiarato, spegnendo così le speculazioni online.

La verità sul contatto con la produzione

Nonostante la smentita, la realtà era leggermente diversa. Durante la puntata di Storie al Bivio, programma di Rai2 condotto da Monica Setta, Guendalina Tavassi ha chiarito che lo scorso agosto era stata effettivamente contattata dalla produzione, ma non per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi.

L’invito riguardava invece un progetto speciale in fase di sviluppo: Grande Fratello Gold. Argomenti grande fratello

Grande Fratello Gold, il progetto mai realizzato

Tavassi ha raccontato: "Ad agosto ho fatto un provino, ma per un altro GF, quello Gold. Mi hanno chiamata per fare una chiacchierata e, sinceramente, non avevo capito bene di cosa si trattasse. Sono arrivata lì tutta tranquilla, addirittura in tuta. Ho trovato molte telecamere e gli autori mi hanno chiesto se mi sarebbe piaciuto tornare nella Casa. Io ho risposto subito di sì".

La produzione le aveva illustrato il progetto: un’edizione speciale che avrebbe riunito alcuni dei protagonisti più amati delle passate stagioni del reality: "Mi hanno detto che stavano pensando a una versione Gold con tutti gli ex concorrenti delle vecchie edizioni e avevano pensato anche a me. Io sarei partita subito, ero prontissima. Poi però non ho più sentito nessuno e da lì la cosa non è andata avanti", ha aggiunto Tavassi.

Le indiscrezioni confermate

Queste dichiarazioni confermano voci già presenti nel mondo televisivo. Già nel marzo 2025, il giornalista Davide Maggio aveva anticipato l’idea di una stagione speciale del reality show su Canale 5. Il progetto era inizialmente chiamato Grande Fratello All Star, poi ribattezzato Grande Fratello Gold, con l’obiettivo di celebrare i 25 anni del format in Italia.

L’idea era quella di riunire ex concorrenti delle passate edizioni, molti dei quali diventati volti noti del piccolo schermo. Tuttavia, il progetto non è mai stato realizzato. Mediaset ha optato per una versione classica “nip”, con concorrenti non famosi, e per quest’anno una nuova edizione vip affidata a Ilary Blasi, dopo l’addio di Alfonso Signorini.