Il cast di Canzonissima sta prendendo forma e nella puntata odierna di Da Noi A Ruota Libera, Milly Carlucci ha annunciato i nomi della giuria, che lei definisce “i magnifici sette”.

I giurati avranno il compito di votare la loro canzone preferita di puntata, e il loro punteggio si sommerà al voto del pubblico da casa e a quello dei concorrenti. Tre giurie con pesi differenti: 33% ciascuna per la giuria e il pubblico, 34% per i concorrenti, in pieno stile Festival di Sanremo.

I primi giudici ufficiali di Canzonissima

Fra i primi nomi annunciati troviamo:

Francesca Fialdini

Gianluigi Pardo , giornalista sportivo

, giornalista sportivo Claudio Cecchetto , produttore discografico

, produttore discografico Riccardo Rossi , attore

, attore Simona Izzo, regista

Al momento mancano ancora due nomi, come confermato dalla stessa Milly Carlucci sul finale dell’annuncio: “…e non finisce qui”.

Il siparietto tra Milly Carlucci e Francesca Fialdini

Durante la trasmissione, Milly Carlucci ha inscenato un simpatico siparietto con Francesca Fialdini. Mentre elencava i giurati, l’audio è improvvisamente sparito all’ultimo nome. Fialdini ha allora chiamato Milly in diretta, scoprendo che il nome mancato era proprio il suo: “Ti piacerebbe venire a fare la giurata di Canzonissima?”

Un momento che ha strappato un sorriso al pubblico e ha ufficializzato la partecipazione della conduttrice tv tra i giudici. Argomenti milly carlucci

Il cast dei cantanti di Canzonissima

Non ci sono concorrenti tradizionali: il cast è composto da grandi interpreti che presenteranno le loro canzoni. Milly Carlucci ha spiegato:

“A Canzonissima non ci sono concorrenti. Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti che ci porta in dono delle canzoni. Le canzoni sono quelle su cui noi eserciteremo la nostra scelta. Il pubblico a casa, gli artisti stessi e un gruppo di amici decideranno insieme qual è la canzone da mettere nella capsula del tempo”.

Ecco i nomi confermati dei cantanti:

Arisa, Elettra Lamborghini, Elio e le Storie Tese, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci, Riccardo Cocciante e Vittorio Grigolo.

Alcuni interpreti parteciperanno a più puntate, mentre altri saranno presenti solo per una o due. Ad esempio, Paolo Jannacci sarà ospite per una puntata sola.