Clamoroso scoop su Shaila Gatta in diretta questo pomeriggio a La Volta Buona. Durante la puntata odierna della trasmissione condotta da Caterina Balivo, il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, ha mostrato un servizio - con tanto di foto - sul flirt in corso tra l’ex concorrente del Grande Fratello e Alvise Rigo, quest’ultimo reduce dalla fine della relazione con Elisabetta Canalis.
Il servizio mostrato in TV documenta alcuni momenti di quotidianità: i due appaiono sorridenti e complici a Milano, poco prima di partire insieme in direzione del Lago di Garda. Scatti apparentemente normali che però assumono tutt’altro significato con il proseguire delle immagini.
Il bacio che cambia tutto
A confermare definitivamente il gossip è una foto in particolare: un bacio tra Shaila Gatta e Alvise Rigo poco prima della partenza. Un dettaglio che non lascia spazio a dubbi e che trasforma una semplice uscita in una prova concreta della loro frequentazione.
La reazione di Shaila Gatta in diretta
È proprio in quel momento che Shaila Gatta scopre di essere stata paparazzata. In studio, visibilmente in difficoltà, la ballerina non riesce a nascondere l’imbarazzo.
Dopo qualche istante, ammette: "Era la prima volta che uscivo con Alvise. Ci frequentiamo”.
Il libro di Shaila Gatta
Negli ultime ore, Shaila Gatta era già finita sotto i riflettori per la pubblicazione del suo libro autobiografico, in cui ha raccontato diversi retroscena inediti.
Argomenti
Tra i temi più discussi:
- l’esperienza al Grande Fratello
- la relazione con Lorenzo Spolverato
- il breve flirt con Javier Martinez
Non sono mancate accuse pesanti, in particolare nei confronti dell’attuale fidanzato di Helena Prestes, che hanno ulteriormente alimentato il dibattito online.
La conferma in diretta del flirt tra Shaila Gatta e Alvise Rigo apre nuovi scenari nel mondo del gossip italiano. Resta da capire se la frequentazione si trasformerà in una vera relazione o se si tratta solo di una conoscenza agli inizi.
Intanto, il pubblico e i social sono già in fermento: il caso è destinato a far parlare ancora a lungo.