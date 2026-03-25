Clamoroso scoop su Shaila Gatta in diretta questo pomeriggio a La Volta Buona. Durante la puntata odierna della trasmissione condotta da Caterina Balivo, il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, ha mostrato un servizio - con tanto di foto - sul flirt in corso tra l’ex concorrente del Grande Fratello e Alvise Rigo, quest’ultimo reduce dalla fine della relazione con Elisabetta Canalis.

Il servizio mostrato in TV documenta alcuni momenti di quotidianità: i due appaiono sorridenti e complici a Milano, poco prima di partire insieme in direzione del Lago di Garda. Scatti apparentemente normali che però assumono tutt’altro significato con il proseguire delle immagini.

Il bacio che cambia tutto

A confermare definitivamente il gossip è una foto in particolare: un bacio tra Shaila Gatta e Alvise Rigo poco prima della partenza. Un dettaglio che non lascia spazio a dubbi e che trasforma una semplice uscita in una prova concreta della loro frequentazione.

La reazione di Shaila Gatta in diretta

È proprio in quel momento che Shaila Gatta scopre di essere stata paparazzata. In studio, visibilmente in difficoltà, la ballerina non riesce a nascondere l’imbarazzo.

Dopo qualche istante, ammette: "Era la prima volta che uscivo con Alvise. Ci frequentiamo”.

Il libro di Shaila Gatta

Negli ultime ore, Shaila Gatta era già finita sotto i riflettori per la pubblicazione del suo libro autobiografico, in cui ha raccontato diversi retroscena inediti. Argomenti grande fratello

Tra i temi più discussi:

Non sono mancate accuse pesanti, in particolare nei confronti dell’attuale fidanzato di Helena Prestes, che hanno ulteriormente alimentato il dibattito online.

La conferma in diretta del flirt tra Shaila Gatta e Alvise Rigo apre nuovi scenari nel mondo del gossip italiano. Resta da capire se la frequentazione si trasformerà in una vera relazione o se si tratta solo di una conoscenza agli inizi.

Intanto, il pubblico e i social sono già in fermento: il caso è destinato a far parlare ancora a lungo.