Oggi, martedì 24 marzo, è uscito in tutte le librerie e sugli store digitali “Fuori onda. Come ho trasformato le cadute in passi di danza”, il nuovo libro biografico di Shaila Gatta, edito da Sperling & Kupfer.

La ballerina partenopea ed ex concorrente del Grande Fratello apre le porte della sua vita privata e professionale, condividendo esperienze personali, sfide e momenti di crescita.

L’esperienza al Grande Fratello

Nel libro, Shaila Gatta racconta dettagliatamente la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Tra i capitoli più discussi c’è quello dedicato alla sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato, vissuta tra passione e conflitti.

La relazione si è conclusa proprio durante la finalissima del GF, quando Shaila è entrata nella Casa con l’intento di chiudere un capitolo definito “tossico”.

Il flirt con Javier Martinez

Oltre alla relazione con Spolverato, l’ex velina di Striscia la Notizia parla anche del breve flirt con Javier Martinez, attuale compagno di Helena Prestes.

Shaila Gatta racconta: “Le puntate proseguivano insieme agli sviluppi amorosi. Dei due contendenti, uno rappresentava il vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece di usarlo come appiglio erotico ed emotivo (si riferisce a Lorenzo). L’altro era la novità che ero curiosa di scoprire e ci ho provato”. Argomenti grande fratello

La ballerina ammette di aver preso l’iniziativa e di aver baciato Javier sotto le lenzuola, chiedendo però che le effusioni rimanessero private. “Appariva autentico, gli piacevo veramente. Non cercava di spingersi oltre, mi riservava mille attenzioni, era protettivo, diceva cose meravigliose e mi ribadiva quanto potenziale avessi. Lui c’era e non aveva timore nel dimostrarlo. Io invece ero bloccata”.

Tra gelosia e tradimento

Shaila racconta anche il momento in cui la fiducia verso Javier Martinez è stata tradita: “Per il Grande Fratello ero decifrabile come una password troppo facile. Non mi decidevo? Lo ha fatto il programma, spedendo me e il vecchio schema (Lorenzo) al Gran Hermano. Mi sono ufficialmente ricongiunta al mio passato. Ero dispiaciuta per il nuovo schema (Javier), che preso dalla gelosia, non ha impiegato molto prima di diventare vendicativo e spifferare la nostra intimità, arrivando perfino a farmi body shaming”.

Shaila Gatta ricorda con incredulità la conversazione tra Javier e un altro concorrente: “Criticavano con disprezzo il mio corpo e mi davano della volgare”.

Dal Gran Hermano al Grande Fratello un nuovo capitolo

Da Telecinco a Canale 5, Shaila si è trovata in un nuovo contesto mediatico: “Il trauma è servito! Quelli che fino a una settimana prima erano amici d’avventura erano diventati sconosciuti e inaspriti. Avevano acceso il loro fuoco per me, ma con l’intento di mandarmi al rogo”.

Con il vecchio schema aveva previsto confronti e spiegazioni, ma non la gogna mediatica: “Non me l’aspettavo”.