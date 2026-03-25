Lo scorso settembre, in un’intervista a Novella 2000, Shaila Gatta ha ufficialmente preso le distanze dal Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia aveva già lasciato intendere di non voler più vivere quell’esperienza che, per la prima volta nella sua carriera televisiva, l’ha costretta a stare sotto la lente d’ingrandimento per sei mesi.

“Non lo rifarei. Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo e che a loro volta stavano giocando per vincere una gara”, ha spiegato Shaila Gatta, sottolineando quanto l’esperienza sia stata psicologicamente impegnativa. Tra le righe, la ballerina ha lanciato anche una frecciata all’ex compagno Lorenzo Spolverato, definendolo tra coloro che avrebbero partecipato solo per puntare alla vittoria finale.

Rapporti chiusi con gli ex concorrenti

Shaila Gatta ha chiarito di aver interrotto ogni rapporto con le persone conosciute nella Casa del Grande Fratello. Le uniche due persone con cui continua a mantenere un legame sono Yulia Bruschi e Ilaria Galassi, ex concorrenti con le quali ha deciso di rimanere in contatto.

Tutti gli altri legami sembravano averla avvicinata ai coinquilini, ma oggi sono stati chiusi “con un colpo di spugna”.

“Fuori onda”, il nuovo libro di Shaila Gatta

Ieri, martedì marzo, è stato pubblicato in tutte le librerie e sugli store digitali “Fuori onda. Come ho trasformato le cadute in passi di danza”, il nuovo libro biografico di Shaila Gatta, edito da Sperling & Kupfer. Nel libro, la ballerina racconta nel dettaglio la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Tra i capitoli più discussi c’è quello dedicato alla burrascosa e passionale storia d’amore con Lorenzo Spolverato (ne abbiamo parlato QUI) conclusasi proprio durante la finalissima del GF, quando Shaila è entrata nella Casa con l’intento di chiudere un capitolo definito “tossico”. Argomenti grande fratello

Oltre alla relazione con Spolverato, il libro parla anche del breve flirt con Javier Martinez, attuale compagno di Helena Prestes, e contiene pesanti accuse rivolte all’ex concorrente (ne abbiamo parlato QUI).

Critiche al Grande Fratello e ai coinquilini

Shaila Gatta non risparmia critiche al reality e agli ex coinquilini: “Per il Grande Fratello ero decifrabile come una password troppo facile. Non mi decidevo? Lo ha fatto il programma, spedendo me e il vecchio schema (Lorenzo) al Gran Hermano. Mi sono ufficialmente ricongiunta al mio passato”.

Da Telecinco a Canale 5, Shaila si è trovata in un nuovo contesto mediatico: “Il trauma è servito! Quelli che fino a una settimana prima erano amici d’avventura erano diventati sconosciuti e inaspriti. Avevano acceso il loro fuoco per me, ma con l’intento di mandarmi al rogo. Incassavo, ma avrei dovuto avere la scaltrezza di prendere provvedimenti. Sorridevo, sdrammatizzavo, sembravo forte… Però essere forte non significa che fossi in grado di sostenere tutto quello”.

Shaila ricorda ancora le dinamiche più dure della Casa: “‘Uccidiamo il cigno nero’ è stato bisbigliato nella notte di Halloween. ‘Puliamo la sauna con l’aceto, prima di non c’è stata Shaila’. Sono le frasi più dolci che riesca a riportare, mentre scrivo mi si chiude lo stomaco. Che schifo. I più feroci sono stati gli inquilini entrati nel corso dell’edizione: arrivavano a gamba tesa, consapevoli del disappunto esterno, schierandosi direttamente con il gruppo dei ‘nemici’ e inveendo più di loro”.